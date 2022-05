“Piensa como un...”: la dura definición sobre Edwin Cardona que habría dicho un DT que lo dirigió

El columnista de F12 (ESPN), Mariano Juan, reprodujo este lunes una descripción que le dio un DT sobre el volante colombiano Edwin Cardona, a quien dicho entrenador dirigió. “Un técnico que lo tuvo mucho tiempo lo termina separando del plantel y me dijo una gran definición: es un excelente futbolista que piensa como un tenista. Es difícil. No creo que nadie discuta las cualidades futbolística de Cardona, todos las conocemos y las admiramos. Pero tiene estas cuestiones que no termina en ningún equipo”, explicó Mariano Juan.

El DT Fernando Gago decidió sustituir a Cardona por Tomás Chancalay en el último partido de su equipo ante Banfield, que terminó 1 a 1, y el mediocampista dejó el campo de juego a paso lento, acompañado de silbidos por parte de la hinchada de “La Academia”. Juan indicó que el motivo por el que la tribuna lo reprendió fue por su actitud al abandonar la cancha: “Si Cardona sale corriendo y se va rápido, decimos que jugó mal, que hubo algún silbido, pero que el domingo tiene la oportunidad. Ese es el problema del que estamos hablando. Para Cardona, por suerte o por desgracia, depende de él cambiar esto”.

A la vez, el panelista destacó las cualidades futbolísticas del mediocampista cafetero. “Si piensan que Cardona va a hacer lo mismo que Chancalay, no lo esperen. Va a ser diferente. Chancalay no podrá poner el pase que pone Cardona para abrir una defensa”.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, donde Cardona no pudo mostrar su mejor versión, Gago respaldó al futbolista por el cual la institución de Avellaneda pagó 3,3 millones de dólares por el 50% del pase. “Creo y confío muchísimo en él, y vamos a trabajar para que él esté en el mejor momento, tanto futbolístico para el equipo y para él. (...)”. Además, descartó que el ingreso de Edwin por Chancalay al once titular le reste “intensidad” al funcionamiento del colectivo. “Son jugadores con otras características. Es más posicional, de último pase, de generación de juego, y otros son más verticales, más rápidos”, aseguró.

Horas después de la silbatina, el exjugador de Boca publicó dos sugestivas frases en su cuenta de Instagram, y que parecen tener una vinculación directo con lo sucedido en su cambio. “El mejor guerrero no es el que triunfa, sino el que vuelve sin miedo a la batalla”, rezaba una de ellas, mientras que la otra, indicaba. “Un verdadero guerrero estudia cada derrota, para convertirla en victoria la próxima vez… Porque el mejor guerrero no es el que triunfa siempre, sino el que vuelve sin miedo a la batalla”.

Edwin Cardona salió de la cancha a paso lento Captura

Cardona lleva nueve partidos con la camiseta de Racing: marcó dos goles y una asistencia. En tanto, se perdió varios partidos, incluido el “Clásico de Avellaneda”, por una lesión en el bíceps femoral derecho.