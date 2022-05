Los cinco mejores DT’s del mundo, según Sebastián Vignolo

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, dio este martes un ranking de los cinco mejores entrenadores del mundo. Mientras veía llegar a la delegación del Liverpool al Estadio Madrigal de Villarreal, para disputar el partido de vuelta de la primera semifinal de la Champions League, el relator se animó a enumerar de menor a mayor a los directores técnicos más destacados del planeta fútbol.

“¿Te hago el ranking? (Marcelo) Gallardo, (Pep) Guardiola, (Jürgen) Klopp, (Thomas) Tuchel, (Diego) Simeone”, lanzó el “Pollo”, quien nombró al DT del Atlético Madrid sobre el final para no dejarlo afuera de la lista. “Epa epa, metiste al ‘Cholo’ ahí rápido”, advirtió Daniel Arcucci.

Un rato antes, el columnista había resaltado la labor del técnico alemán al frente de los Reds, destacó un gesto en particular del ex Borussia Dortmund. “El otro día, volví a ver una imagen de Jürgen Klopp entrando a Anfield después de un partido, haciendo gritar a todo el estadio él, levantando el puño. Emocionante”. En ese momento, el columnista Federico Bulos se diferenció de su compañero y explicó: “A mí, me emociona cuando Gallardo hace cantar a la gente de River”.

Luego, Arcucci lanzó sobre Klopp: “Para mí, es el uno, eh”. Allí, el animador le consultó si lo ubicaba “por encima de Guardiola”. “Sí, hoy sí”, respondió el panelista. Acto seguido, el exjugador Damián Manusovich manifestó su decepción con la mirada de Daniel: “Te banco mucho, pero le soltaste la mano a Pep”.

Jürgen Klopp, DT del Liverpool

En diciembre de 2020, Vignolo ya había expresado su punto de vista sobre la valía del “Muñeco”. Probablemente, suena a una exageración. Yo hoy considero que Gallardo es el mejor entrenador del mundo. No tengo dudas. Me van a decir: ‘pará loco, ¿está a la altura de Guardiola?’ Por qué no. ‘Eh flaco, está a la altura de Klopp?’ Por qué no. ‘¿Pero a vos te parece que es más que el Cholo Simeone?’ Mi opinión es que Gallardo es el mejor entrenador del mundo por lo que hace con River”.

“Hay pocos entrenadores que puedan manejar a un equipo como lo hace Gallardo. Lo tiene adiestrado a River. Sostengo esto porque pocas veces lo vi. Le hace caso con la mirada, lo pasea sin soga, lo hace dormir. Hace lo que quiere. Veo pocos entrenadores que sean más importantes que sus futbolistas. Porque siempre está esa discusión, ¿el jugador o el técnico? Y decimos: qué se yo, 60/40. No no, acá es, y con todo respeto, un 80/20. La preponderancia que tiene Gallardo en River es absoluta”, sentenció en aquel entonces.