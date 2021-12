El pedido del exarquero colombiano René Higuita a las FARC y ELN: “Dialoguemos”

José René Higuita Zapata, el arquero de la selección colombiana que supo instalarse como una figura en el universo del fútbol por sus épicas atajadas, entre las que destaca la del escorpión en Wembley contra Inglaterra, está en el centro de las conversaciones de su país por un pedido reciente que les acaba de dirigir a las Fuerzas Armadas de Colombia (Farc) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Lo cierto es que el exfutbolista que pasó por Millonarios, Atlético Nacional y Real Valladolid no suele hacer expresiones políticas en sus redes sociales, por lo que su última manifestación llamó la atención de sus seguidores y de la comunidad que lo admira. Allí, El Loco compartió un video, donde escribió: “Mensaje para grupos de Farc y ELN en Magdalena medio”.

René Higuita es un histórico arquero de Colombia Instagram @higuitarene1

Montado en su caballo y con el paisaje verde de fondo, Higuita empezaba amablemente con su solicitud, al señalar: “Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo para los jefes de los grupos de las Farc y del ELN, acá en el Magdalena medio”.

El histórico arquero se refirió a su situación laboral con su tierra, con una exigencia para los grupos armados que todavía controlan varias zonas de Colombia, en muchos casos rurales. “Ya no solamente hay que pagar el impuesto en la ciudad, sino acá en el monte. Y no solamente uno, sino dos”, manifestó sobre una de las formas en que las organizaciones terroristas intervienen en la economía de los residentes del país cafetero.

Así se dirigió Higuita a las FARC y el ELN

“A nosotros como ganaderos, como gente que hace rato estamos en esta región, nos está quedando bastante y nos va a quedar muy difícil, así que pedimos audiencia. Estamos dispuestos a la hora que quieran para que dialoguemos, conversemos y hagamos más sostenible la situación en este paraíso”, continuó Higuita con su tono apacible.

Por último, el arquero de 55 años, que consiguió con su selección el quinto lugar en el Mundial de Italia 90, expresó: “Un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Una feliz navidad y un feliz 2022″.

El exjugador de fútbol se dedica ahora a los negocios ganaderos Instagram @higuitarene1

Los seguidores de la exfigura del fútbol le hicieron diferentes comentarios, que iban desde críticas por haber sido acusado en el pasado de apoyar a guerrilleros de las Farc, el mismo grupo al que él le hace el pedido hoy, hasta otros que le advertían que no era a estos grupos a los que debía hacerles tal solicitud, dado que operan en la ilegalidad. Uno de ellos, en tanto, le contestó: “¿Cuál impuesto? Eso no se llama impuesto porque los grupos delincuenciales como las Farc y ELN no son gobierno. Eso se llama extorsión, boleteo, vacuna”.