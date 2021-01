El picante cruce entre Federico Bulos y Marcelo Sottile

Federico Bulos y Marcelo Sottile

Los periodistas de ESPN F90 Federico "Negro" Bulos y Marcelo "Cholo" Sottile mantuvieron este lunes un intenso intercambio con las derrotas de Boca Juniors y River Plate en la Copa Libertadores como eje de la discusión.

Según Sottile, sendas caídas "desenmascaran que importan las formas". Sin embargo, cuando el periodista se disponía a desarrollar su argumento, Bulos lo interrumpió.

Particularmente encendido, el relator le dijo a su compañero que trate de no enojarse, y le recriminó que participa más que él: "Pongo un cronómetro y vas a ver cuánto hablás vos y cuánto hablo yo por programa, ¿Qué te hacés el enojado?", le reprochó.

"Yo me enojo, vos gritas y casi no ladramos. ¿Cómo medís el enojo vos?", le respondió el exdirector de Olé. Luego, Bulos diferencio su enojo del de Sottile al decir que el suyo es "simpático".

Por otra parte, el narrador de fútbol le recordó al panelista que el debate "es un ida y vuelta": "A mí no me importan las formas, no hables por mí. El fútbol es resultado y River perdió igual que Boca", sentenció el narrador de fútbol a los gritos.

Sobre la doble vara para medir los resultados de Boca y River en el torneo continental, el enérgico periodista consideró que sus compañeros "quieren vender una realidad que no es", cuando el equipo millonario también perdió 3 a 0 y "de local".

Finalmente, Damián Manusovich le sugirió a Bulos que se protegiera "un poco", algo que no cayó bien en el "Negro": "Disculpame, que yo me proteja me lo dice mi mamá, no hace falta que me lo digas vos. (...) Tengo muchos argumentos. Puedo estar equivocado pero yo tengo argumentos", concluyó.