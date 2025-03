El picante video de la AFA para Brasil: “No actives el sonido”

La categórica victoria de la selección argentina por 4-1 ante Brasil dejó mucha tela para cortar. Uno de los focos estuvo puesto en las declaraciones del jugador Raphinha, quien, en la previa al clásico, dialogó con Romario, exjugador de la selección verdeamarela, y expresó que iban a “aplastar” a la Scaloneta.

Esta frase -desafortunada- calentó el partido e hizo que la Argentina saque el orgullo a flote para aniquilar futbolísticamente a Brasil con una goleada histórica. Con tantos de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone, los locales mostraron la chapa y dejaron en claro que el equipo habla adentro del terreno de juego.

La selección argentina goleó por 4-1 a Brasil Twitter

“No actives el sonido”, expresó la cuenta oficial de la selección argentina en un clip, en el que agregó varios fragmentos del partido donde se ve a varios jugadores argentinos trabar, discutir y hasta convirtiéndole un gol a Brasil.

“Este es el primer video de AFA en silencio. Que hable el fútbol”, sintetizó acerca de este material que se hizo rápidamente viral en las redes sociales y se sumó a las declaraciones de Lionel Messi que, en horas de la mañana de este miércoles, también apuntó contra Raphinha por sus dichos desafortunados que no hicieron más que condicionarlo a él y a todo su equipo en la noche de Núñez.

El posteo picante de Lionel Messi tras la victoria ante Brasil

Con temple y carácter, Messi, desde los Estados Unidos, ausente en la doble fecha de eliminatorias por lesión, creó una publicación en Instagram y marcó la cancha. “Adentro, afuera, adonde sea con esta selección. Siempre hablando con fútbol. Felicitaciones por este partidazo que hicieron anoche y también por la victoria contra Uruguay", sintetizó el rosarino, feliz de la actuación de sus compañeros.

En una jornada histórica, con muchos puntos altos, y, sobre todo, con la clasificación al próximo Mundial en el bolsillo, la selección argentina dio el ejemplo adentro y afuera de la cancha para dejar disminuido a Brasil, que deberá mejorar para asegurar su lugar en la competencia mundialista.

El descargo de Dibu Martínez y Paredes contra los dichos de Raphinha

Casi todos los protagonistas dejaron en claro su repudio sobre las declaraciones de Raphinha, el delantero de la selección de Brasil que picanteó el encuentro y quedó completamente en evidencia.

Una de las voces que apuntó contra el actual jugador del FC Barcelona fue Emiliano “Dibu” Martínez, quien, en su rol de líder del equipo, no dejó pasar la situación y aclaró que al futbolista brasileño le falta educación.

Las duras declaraciones de Dibu Martínez contra Rapinha

“A mí me enseñaron que hay que hablar después de los partidos. La verdad, este chico necesita un poco de educación”, expresó el Dibu ante los micrófonos de los medios de comunicación.

En esa misma línea, Paredes no dejó pasar la oportunidad para expresarse y cargar contra el accionar de su colega. “Nosotros hablamos en la cancha, nos pasó en el Mundial y lo demostramos ahora. Enseguida mandaron lo que dijo al grupo de WhatsApp y hablamos un poco, no mucho más. No hay que hablar tanto cuando después no te da cuando entrás a la cancha”, cerró.

