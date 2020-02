Ignacio Fernández: "Dependemos de nosotros y pensamos en eso" Fuente: FotoBAIRES

Juan Patricio Balbi Vignolo SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de febrero de 2020 • 13:59

Hay un plan colectivo que se mantiene en River desde el inicio de año y con el correr de los triunfos consecutivos se acrecentó. Tanto el plantel como el cuerpo técnico comenzaron 2020 con la Superliga como el gran objetivo y la seguridad de que, respetando las formas de juego y de trabajo que se sostuvieron a lo largo del tiempo, iba a ser posible pelear el título hasta el final. Y así fue. Porque más allá del cambio de sistema, el equipo sostiene su mentalidad y se aferra a una frase que se repite una y otra vez: "No debemos mirar para afuera, dependemos de nosotros mismos".

Afianzar el juego propio, sostener la solidez defensiva, potenciar la mentalidad competitiva en los entrenamientos, no pensar en los resultados ajenos e ignorar cualquier discusión mediática son algunos de los pilares que sostienen el plan de los dirigidos por Marcelo Gallardo para poder alcanzar la ansiada y adeudada Superliga. Y, de cara al duelo ante Defensa y Justicia del próximo sábado en el Monumental por la anteúltima fecha, esas bases no hacen más que reafirmarse.

"Nosotros pensamos en nuestro fútbol y la cabeza está puesta en Defensa, el partido que viene. Después se verá que pasa. Hay que ir paso a paso y tratar de ganar el próximo juego. No hacemos cuentas, sabemos que dependemos de nosotros y pensamos en eso y en lo que podemos hacer", destacó Ignacio Fernández en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en River Camp. "Que Boca juegue antes o después no depende de nosotros. Tocó así, no es presión. Se trabaja de la misma manera, con tranquilidad y personalidad. Este grupo está acostumbrado a afrontar esta clase de partidos".

Tono de voz tenue, sin un ritmo frenético, con pausas para buscar la palabra justa. Nacho entiende a la perfección que en River no solo hay que pensar en la cancha, sino también en cada frase que se dice frente a los micrófonos. Todo el plantel sabe que cada declaración es importante y se busca evitar cualquier tipo de polémica o conflicto que pueda generar un factor extrafutbolístico. El discurso también juega, mientras el escolta Boca acecha para intentar arrebatarle la punta.

"Tratamos de no pensar en los demás. Miramos nuestro trabajo para seguir haciendo una buena campaña. Boca también viene muy bien y la distancia es solo de tres puntos. Vamos a mirar el partido, pero realmente nos da lo mismo. No pensamos en el resultado del rival, sino en ganar porque depende de nosotros. Sería muy lindo salir campeón el sábado con nuestra gente, aunque eso sí que no depende de nosotros", explicó Nacho Fernández, y agregó: "Cuando arrancó el semestre teníamos un objetivo muy claro y comenzamos muy bien. Nos faltan dos pasos importantes, tenemos que seguir focalizados y metidos en este tramo final".

Franco Armani: "Hay que seguir demostrando nuestro juego y mantener esa solidez defensiva" Fuente: FotoBAIRES

Con seis triunfos consecutivos en el inicio del 2020, diez goles a favor y tan solo dos en contra para mantenerse en la cima de la Superliga con tres puntos de distancia, River ha demostrado tener un mayor equilibro con su nuevo sistema 3-3-2-2. Y esa solidez defensiva es una clave fundamental del presente del equipo, tal como lo explicó Franco Armani.

"Se encontró una solidez defensiva importante En estos partidos nos han llegado y nos han convertido poco. Eso es bueno. Tenemos un esquema nuevo y nos adaptamos rápidamente. Cuando a uno le llegan poco, es por el buen funcionamiento del equipo. Y eso comienza desde los delanteros, que presionan y tapan las salidas del rival. En un club grande como River, uno tiene que estar preparado para responder en esas pocas veces que nos atacan. Pero prefiero esto: que el equipo funcione bien y nos lleguen pocas veces", analizó el arquero, que lleva cuatro vallas invictas en seis juegos en el año.

"Tenemos que pensar y mirar lo nuestro para seguir sumando de a tres, seguir demostrando un gran juego y mantener esa solidez defensiva, sin mirar lo que hacen los demás. Ese tiene que ser el camino para mantenernos primeros", explicó Armani, y agregó sobre el rendimiento colectivo: "Cuando no se puede jugar o no nos dejan, tenemos jugadores aguerridos, con carácter, que van al frente, luchan y meten. A veces los partidos los igualamos y los ganamos de esa manera".

Son días cruciales en la definición de la Superliga y el mundo River así lo entiende. Por eso, más allá del trabajo diario para potenciar el rendimiento del fin de semana, hay un plan general a seguir para que nada se salga del libreto y todo se encamine hacia un final feliz.

El probable equipo ante Defensa y Justicia: Franco Armani; Díaz, Robert Rojas, Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Casco; Nacho Fernández, De La Cruz; Scocco, Suárez