El tuit de AFA en el que se cargan las tintas sobre las decisiones arbitrales

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2019 • 13:52

La cuenta oficial de Twitter de la AFA lanzó en las redes un polémico tuit que se refiere a los fallos arbitrales del último Argentina-Brasil, en el que se decretó la eliminación de la selección argentina rumbo al título de la Copa América.

El afiche es muy sencillo: apenas un contorno rectangular que alude a las señas que hacen los árbitros cuando analizan el VAR, acompañado de la leyenda: "Vimos lo mismo que vos. Gracias a nuestros jugadores por la entrega incondicional".

Las polémicas del partido y el análisis de Argentina-Brasil 02:26

Video

De esta manera, la Asociación del Fútbol Argentino se plegó a las numerosas quejas del grupo argentino, sobre todo de Lionel Messi y del DT Lionel Scaloni, que se sintieron despojados por cuestiones extrafutbolísticas. Al mismo tiempo, intentó ponerse del lado de los hinchas que creen que la caída de Argentina se sustenta principalmente en las medidas del cuerpo arbitral durante el partido.

"Se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa America y hoy ni lo revisaron. Hoy nunca fueron al VAR. Todas las boludeces fueron para ellos. En el torneo hubo manos boludas, foules pelotudos, y nada. Ojalá que la Conmebol haga algo, aunque no creo que haga nada porque Brasil maneja todo", había disparado Messi. Y agregó: Adentro de la cancha ya nos dimos cuenta de todo. Zambrano con su arbitraje nos faltó el respeto."

La imagen viral del penal de Dani Alves a Sergio "Kun" Agüero que muestra la falta 00:04

Video

Mientras tanto, Scaloni mencionó: "El árbitro condicionó. Las chiquitas las cobró todas para Brasil. No me gustó cómo dirigió". En tanto, el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, no dijo una palabra anoche en el estadio Mineirao, una vez que se consumó la derrota. En la zona mixta se le preguntó por las decisiones del VAR, pero apenas esbozó una sonrisa y siguió su camino para retirarse del escenario donde se disputó la primera semifinal.