El polémico comentario de Ricardo Bochini sobre una posible vuelta del Kun Agüero: “No le serviría a Independiente”

Si bien Sergio Agüero fue noticia este martes porque el Barcelona pudo inscribirlo en La Liga española, los hinchas de Independiente, donde el jugador dio sus primeros pasos como profesional, no se olvidan de las ganas que tienen de que vuelva.

Y como ese es un tema recurrente en el universo del Rojo, su ídolo, Ricardo Bochini, fue consultado al respecto en una entrevista que brindó para el programa Súper Deportivo de Radio Villa Trinidad. “ Es difícil que vuelva, lo que gana allá no puede ganarlo nunca acá. Si viene es para terminar su carrera y eso es para más adelante”, manifestó primero la gloria del club.

Sin embargo, después fue algo más pesimista al respecto, al comentar: “Será difícil, porque cuando vienen muy grandes los jugadores ya no rinden, para volver podría haber sido en este momento. Aparte si vuelve con 37 años ya no es el mismo y no le serviría a Independiente ”.

El Kun Agüero en Independiente

Agüero tiene actualmente 33 años y para los próximos dos está comprometido con el Barcelona, donde está cada vez más cerca de debutar. Cuando terminó su contrato con el Manchester City, algunos fanáticos de Independiente se ilusionaron con su vuelta pero aparentemente tendrán que esperar o, según la lectura de Bochini, directamente descartar esa posibilidad.

El presente de Independiente

Por otro lado, el máximo ídolo del conjunto de Avellaneda compartió su visión sobre la actualidad del club y expresó su confianza hacia éste: “Falcioni cambió, porque se dio cuenta de que cuando Independiente ganó algo fue siendo protagonista. En este fútbol actual que es mediocre y no tiene jugadores de jerarquía, Independiente puede pelear el campeonato y ganarlo”.

Ricardo Bochini, en sus años en Independiente

“Este equipo no me hace acordar a ninguno de su historia, porque todos fueron muy superiores. El fútbol argentino no tiene jerarquía, no hay nada. [Alan] Velasco, puede durar seis meses y se va”, continuó.

Finalmente, habló del conjunto de Marcelo Gallardo, el próximo rival del Rojo en la Liga Profesional. Sobre el equipo que deberá enfrentar en la décima fecha, sugirió: “A River hay que jugarle a ganar porque tiene fallas atrás y muchos suplentes. Independiente no tiene que cambiar la manera de jugar, tiene que ir con la intención de ir a hacer un gol. River no es nada porque le faltan jugadores de Selección. Nombre por nombre, Independiente tiene mejor equipo para este domingo”.

LA NACION