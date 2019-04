Fuente: Reuters

25 de abril de 2019 • 20:46

A través de la red social Instagram, Diego Maradona expuso nuevamente su opinión sobre la situación que atraviesa la Argentina. Desde Sinaloa, donde conduce al club Dorados , actualmente en las semifinales de la liga de ascenso del fútbol mexicano, el capitán de la selección campeona del mundo en México-86, insistió en sus críticas hacia el gobierno de Mauricio Macri .

"Es triste saber que mi país está como está. Aumenta el dólar, aumenta el desempleo, la pobreza. Aumenta todo, menos el salario de la gente. Endeudamos hasta a nuestros nietos con el FMI, y nadie hace nada. Yo te lloro a la distancia. Mi amor por mi bandera no va a cambiar nunca. Les mando un gran abrazo, argentinos", destacó Maradona , cuya postura política es reconocida por estar alineado en favor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

No es la primera vez que Maradona cuestiona ferozmente el gobierno de Macri, ya que hace casi dos meses criticó el discurso que dio el presidente argentino en la apertura de sesiones del Congreso.

En aquel momento, Maradona escribió: "Yo no se cómo calificar al discurso de nuestro presidente, hoy. Los argentinos no llegan a fin de mes y él se pone a hablar de Venezuela? Critica a @NicolasMaduro y pone de ejemplo al títere de Guaidó, que le pidió a los yanquis que bombardeen a su propio país "en nombre de la democracia"? Este video ya está por todos lados, pero yo también quiero compartirlo en mi Instagram. ¿Por qué no le tirás un centro a los argentinos, Mauricio, en vez de tirarla siempre afuera?"