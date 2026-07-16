El posteo de Messi tras la semifinal contra Inglaterra que incluyó un guiño a Qatar y erizó la piel de los hinchas

A los 39 años, Lionel Andrés Messi va a jugar su tercera final del mundo. El miércoles 15 de julio, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue testigo de una semifinal histórica y llena de emoción. Como en los cuartos de final de 1986, la selección argentina le ganó a Inglaterra 2 a 1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez y clasificó a una nueva final del mundo en la que se enfrentará a España. Horas después del partido, el capitán, que fue el asistidor de ambos tantos y el MVP, hizo un posteo en sus redes sociales que erizó la piel de los hinchas. ¿El motivo? Una coincidencia con el Mundial de Qatar que hizo ilusionar.

“¡A la final! Volvimos a sacar fuerza para hacer otro gran partido. ¡Muchas gracias a todos los que confiaron en este grupo! ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Todos juntos!”, escribió el astro en su cuenta de Instagram; recibió 15 millones de “Me Gusta” y casi medio millón de comentarios, entre los que destacaron el de su esposa Antonela Roccuzzo, Franco Colapinto, Bizarrap y alguno de sus compañeros como Enzo Fernández y Giuliano Simeone.

El posteo de Leo Messi tras el triunfo histórico ante Inglaterra (Foto: Instagram @leomessi)

Pero más allá de haber respetado la cábala de hacer un posteo en las redes sociales después de cada partido, lo que llamó ampliamente la atención fue el texto que eligió. Los usuarios memoriosos recordaron que esas fueron exactamente las mismas palabras que usó el 13 de diciembre de 2022, justo después de haberle ganado la semifinal a Croacia por 3 a 0 y clasificar a la final de la Copa del Mundo. Esta decisión de repetir el comentario generó una profunda ilusión en los hinchas, sobre todo teniendo en cuenta lo que sucedió en el siguiente partido del 18 de diciembre de 2022 en el Estadio Lusail.

El posteo de Lionel Messi tras ganarle a Croacia la semifinal y pasar a la final del Mundial de Qatar (Foto: Instagram @leomessi)

Por otro lado, este jueves, Rodrigo De Paul sorprendió al mostrar cómo arrancaron junto a Lionel Messi “el día después” de la victoria. El volante publicó en sus historias de Instagram una selfie en la que se lo pudo ver recostado en una cama junto a Messi. “¡Buen día!”, escribió. Además de sus expresiones de felicidad, lo que llamó la atención fue que el capitán sostenía en la mano un termo de mate color dorado, algo que no pasó inadvertido, puesto que nunca se lo había visto usándolo. ¿Y qué más es dorado? La Copa del Mundo.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul compartieron una foto juntos tras la victoria en la semifinal

Posteriormente, se reunieron con el resto del grupo para un entrenamiento en el predio del Atlanta United, en la zona de Marietta. Aquellos que sumaron minutos frente a Inglaterra hicieron trabajos regenerativos, mientras que quienes estuvieron en el banco realizaron una práctica más intensa. Esta tarde emprenderán viaje con destino a Nueva York para la parte final del Mundial.

La final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México se juega este domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El conjunto de Lionel Scaloni se enfrentará a la selección de Luis de la Fuente, que viene de ganarle la semifinal a Francia por 2 a 0 con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.