Escándalo en Inglaterra: filtran fotos de un exjugador de Liverpool en la cama con otra mujer previo a su boda

Lo que debía ser una celebración de despedida de soltero privada previo a su boda, como tantas otras, terminó en el escándalo que ahora pone en duda el matrimonio de Andy Carroll y Billi Mucklow, a quien el exjugador de Liverpool y actual del West Bromwich conoció hace una década y es madre de tres de sus cinco hijos. Todo por unas fotografías filtradas que muestran al futbolista en la cama con otra mujer.

En días pasados, el futbolista publicó una fotografía en su perfil de Instagram para presumir la cuenta regresiva hasta el día de su boda, donde al pie se lee: “Cuando tienes a la indicada, no importa lo que pase”. En ese entonces, faltaban cinco semanas. Ahora que están a pocos de distancia, el nombre de Taylor Jane Wilkey, empleada de un bar en Dubái, aparece en los medios ingleses y apuntan a una supuesta infidelidad.

Billi Mucklow publicó esta fotografía junto a Andy Carroll durante su despedida en Dubai. "El intruso en la despedida de soltera", escribió al pie en Instagram @billimucklow - @billimucklow

Tanto Carroll como Mucklow eligieron Dubái como destino de sus despedidas de solteros, cada uno con su grupo de amigos, incluso Billi publicó fotografías disfrutando del destino junto a su grupo. El domingo pasado, Andy llegó junto a Paul Dummett y Mark Gillespie, compañeros del Newcastle, para sorprenderla y hacer su propia fiesta. Allí, habría conocido a Taylor Jane Wilkey, empleada de un hotel, en una estancia de playa llamada Cove Beach, el miércoles y la habría invitado a su habitación en el Fairmont Palm Resort con otra amiga.

“No me acosté con él, no fue así, éramos tres en la habitación. Fue un día y una noche completos de bebida, habíamos estado en Cove Beach desde las 12, fue un día con mucho alcohol. Andy estaba echando humo, todos estábamos borrachos”, dijo Wilkey a The Sun en un intento por calmar los ánimos después de que ella misma compartió la fotografía junto al futbolista.

La fotografía de Andy Carroll junto a una encargada de un bar en Dubai inició la polémica sobre una supuesta infidelidad del futbolista a dos semanas de su boda. Redes sociales - Redes sociales

“Regresamos a la suite del hotel de Andy y tocamos algo de música y él se metió en la cama y se desmayó”, cuenta respecto a la imagen que se viralizó. A decir de ella, solo la envió como parte de una broma para sus amigos y ellos fueron quienes la publicaron en Snapchat: “Mis compañeros en casa me estaban molestando, querían saber si era real, así que tomé esa foto para reírme y se las envié”. Sin embargo, no fue la única imagen, también circula una selfie que la mujer tomó frente a un espejo vistiendo una bata de baño personalizada con el nombre Andy Carroll.

La encargada de un bar en Dubai, Taylor Jane Wilkey, compartió fotografías con Andy Carroll a sus amigos y se viralizaron a pocas semanas de su boda. redes sociales - Redes sociales

El futbolista, alguna vez asediado por los mejores clubes, no es el único famoso de la relación, Billi es una celebridad de la televisión en Reino Unido después de su participación en el reality Towie, que narraba los escándalos y la vida nocturna de un grupo de jóvenes en Londres. La pareja se conoció en 2013, llevaban un tiempo planeando detalladamente la boda que sucedería en 2020, pero en el contexto de la pandemia prefirieron esperar a un mejor momento.

Las redes sociales de ambos están repletas de fotografías compartiendo momentos juntos y en familia, y aunque ninguno se ha pronunciado al respecto, los seguidores tanto de Carroll como de Mucklow han iniciado una discusión en los comentarios respecto al hecho que se volvió tendencia en Inglaterra.