Oscar Ruggeri criticó duramente a Riquelme por la eliminación de Boca de la Libertadores: “Es el primer responsable”

Boca Juniors protagonizó un nuevo papelón internacional y Oscar Ruggeri fue muy duro a la hora de criticar el rol de Juan Román Riquelme en el Xeneize. Durante lo que fue el pase de F12 (ESPN) a F90 (ESPN), el Cabezón interrumpió a Mariano Closs y decidió apuntar directamente contra el presidente del club de La Ribera luego del fracaso en la Copa Libertadores 2026.

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Mientras Closs hablaba desde el móvil de ESPN en Budapest, es decir la capital de Hungría donde se disputará la final de la UEFA Champions League 2025/26, Ruggeri decidió meterse de lleno en la discusión vinculada a Boca y fue duro contra el presidente. “¿Sabes cuál es el tema? Cuando ganan, lo ponen a Riquelme en ‘ganó Riquelme porque eligió a este, al otro’. Cuando se pierde, lo quieren dejar afuera a Riquelme. ¿Cómo es esta historia? No, es el primer responsable, para mí, de lo que sucedió”, comenzó por expresar.

Como suele ocurrir en F90, nadie contradijo al exjugador de River Plate y decidió seguir con su cuestionamiento: “Es así, después vienen los demás, el técnico, los jugadores. Si fuera otro presidente, cualquiera, cualquier otro nombre que no fuera jugador, estarían dándole al presidente, porque dejó a este entrenador que era el ayudante de... Lamentable lo de Miguel”. Con esto último, volvió a mostrarse afligido por la muerte de Russo, quien “dejó” a Claudio Úbeda al frente de Boca.

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Para finalizar, Ruggeri insistió con la misma idea: “No es por los nombres, es para todos igual. Esta es responsabilidad absoluta de Riquelme”. Tras escuchar este monólogo, Mariano Closs acotó: “Es tu opinión, está muy bien”; ante lo que el Cabezón no quiso quedarse callado y retrucó: “Por supuesto que es mi opinión”.