Oscar Ruggeri criticó duramente a Riquelme por la eliminación de Boca de la Libertadores: “Es el primer responsable”
El exfutbolista cuestionó al presidente del Xeneize luego de un nuevo fracaso en la máxima competencia sudamericana de clubes; qué dijo el Cabezón
- 2 minutos de lectura'
Boca Juniors protagonizó un nuevo papelón internacional y Oscar Ruggeri fue muy duro a la hora de criticar el rol de Juan Román Riquelme en el Xeneize. Durante lo que fue el pase de F12 (ESPN) a F90 (ESPN), el Cabezón interrumpió a Mariano Closs y decidió apuntar directamente contra el presidente del club de La Ribera luego del fracaso en la Copa Libertadores 2026.
Mientras Closs hablaba desde el móvil de ESPN en Budapest, es decir la capital de Hungría donde se disputará la final de la UEFA Champions League 2025/26, Ruggeri decidió meterse de lleno en la discusión vinculada a Boca y fue duro contra el presidente. “¿Sabes cuál es el tema? Cuando ganan, lo ponen a Riquelme en ‘ganó Riquelme porque eligió a este, al otro’. Cuando se pierde, lo quieren dejar afuera a Riquelme. ¿Cómo es esta historia? No, es el primer responsable, para mí, de lo que sucedió”, comenzó por expresar.
Como suele ocurrir en F90, nadie contradijo al exjugador de River Plate y decidió seguir con su cuestionamiento: “Es así, después vienen los demás, el técnico, los jugadores. Si fuera otro presidente, cualquiera, cualquier otro nombre que no fuera jugador, estarían dándole al presidente, porque dejó a este entrenador que era el ayudante de... Lamentable lo de Miguel”. Con esto último, volvió a mostrarse afligido por la muerte de Russo, quien “dejó” a Claudio Úbeda al frente de Boca.
Para finalizar, Ruggeri insistió con la misma idea: “No es por los nombres, es para todos igual. Esta es responsabilidad absoluta de Riquelme”. Tras escuchar este monólogo, Mariano Closs acotó: “Es tu opinión, está muy bien”; ante lo que el Cabezón no quiso quedarse callado y retrucó: “Por supuesto que es mi opinión”.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Oscar Ruggeri
El partido. Un “viaje cósmico” a través de la historia de una rivalidad eterna y del recuerdo de “la mano de Dios”
“Lujoso ejercicio de nostalgia”. Aplausos en Cannes para el documental argentino sobre el partido de “la mano de Dios”
Cannes 2026. Por qué Hollywood casi desaparece del festival y qué lugar inesperado ocupa la Argentina
- 1
Copa Sudamericana: River en los octavos de final; Boca, Tigre y Lanús en los playoffs
- 2
Copa Libertadores: los cuatro equipos argentinos que se clasificaron a los octavos de final, a la espera de Boca
- 3
Los Pumas 7s iniciaron con un triunfo en el seven de Valladolid, donde las Yaguaretés cayeron ante Nueva Zelanda
- 4
Fixture del Mundial 2026