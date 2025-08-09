El sentido homenaje de Paulo Dybala a Diogo Jota en Liverpool: “Un tributo”

El mundo del fútbol se paralizó el jueves 3 de julio cuando se conoció la noticia de la muerte de Diogo Jota. El portugués de 28 años, que jugaba para el Liverpool y para la selección de su país, falleció junto a su hermano menor, el también futbolista André Teixeira Da Silva (conocido como André Silva), en un brutal accidente de tránsito en la provincia española de Zamora. El auto en el que se movilizaban se despistó, se salió de la ruta y se prendió fuego. Figuras del deporte como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Alexis Mac Allister, entre tantos otros, le dedicaron sentidos mensajes de despedida en las redes sociales. Este sábado 9 de agosto, a pocos días de haberse cumplido un mes del trágico hecho, quien le rindió un emotivo y respetuoso homenaje fue Paulo Dybala.

Horas antes de que la Associazione Sportiva Roma se enfrentara como visitante al Everton en el estadio Hill Dickinson, Dybala y el entrenador Claudio Ranieri aprovecharon la cercanía de menos de cinco kilómetros con el estadio Anfield del Liverpool para acercarse al santuario que armaron en la calle los fanáticos, familiares, jugadores y dirigentes para rendirle homenaje a Diogo Jota. En representación del club italiano, llevaron ramos de flores blancas y las depositaron con cuidado en el espacio lleno de arreglos florales, banderas y camisetas que se armó hace un mes.

Antes del partido de Roma y Everton, Dybala y Ranieri le rindieron tributo a Diogo Jota (Foto: Captura de video / @officialasroma)

“Un tributo a Diogo”, comentaron en el video que subió la Roma a sus redes sociales. En las imágenes se pudo ver como Dybala y Ranieri depositaron las flores y admiraron con solemnidad y respeto el imponente santuario que se armó en las inmediaciones del estadio en el que jugaba de local el deportista portugués. En cuanto al partido entre Everton y Roma, finalizó 1-0 a favor del equipo italiano con un gol del argentino Matías Soulé.

Paulo Dybala y el entrenador Claudio Ranieri dejaron flores en honor a Diogo Jota en el santuario que se armó afuera del estadio Anfield del Liverpool (Foto: Captura de video / @officialasroma)

Fueron varios los deportistas que a lo largo del último mes le rindieron homenaje a Jota, tanto en las redes sociales, como en el campo de juego. El viernes 4 de julio, en el partido de cuartos de final del Mundial de Clubes entre Chelsea y Palmeiras, se realizó un minuto de silencio para recordarlo. Los jugadores del equipo inglés se pararon en una hilera y como capitán, Enzo Fernández se ubicó en uno de los extremos. A su lado estaba Pedro Neto, compañero de Jota en la selección de Portugal. Ambos se abrazaron y sostuvieron una camiseta con los nombres de Diogo y André, quien antes de su muerte, integraba el plantel del FC Penafiel, equipo de la segunda división portuguesa.

Los hermanos perdieron la vida la madrugada del 3 de julio, cuando, durante una maniobra de adelantamiento, el Lamborghini alquilado en el que se trasladaban - y que según la investigación habría sido conducido por el jugador del Liverpool - se despistó en el kilómetro 65 de la autopista A-52, en el límite del municipio de Cernadilla, de la provincia de Zamora, España, y se prendió fuego.

Diogo Jota falleció en un accidente automovilístico junto a su hermano menor durante la madrugada del 3 de julio Mike Egerton - PA

Fuentes de la investigación confirmaron que, según las marcas dejadas por el vehículo, la causa del siniestro habría sido el exceso de velocidad. Según trascendió se dirigían a la ciudad de Santander para tomar un ferri con destino a Inglaterra. Los médicos le recomendaron a Jota viajar por tierra y no por aire debido a una reciente operación de pulmón a la que se había sometido. Tan solo 11 días antes del siniestro, Diogo Jota se había casado con Rute Cardoso, su novia desde la adolescencia y madre de sus tres hijos: Dinis de cuatro, Duarte de dos y una niña nacida el 24 de noviembre de 2024.