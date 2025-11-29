Un sindicato de árbitros apuntó contra Tapia y la AFA: denuncia “irregularidades” y “manipulación de resultados”

El Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA) difundió esta tarde un comunicado en el que apuntó en duros términos contra la AFA, conducida por Claudio “Chiqui” Tapia, y el sistema de designaciones arbitrales al denunciar “irregularidades” y “manipulación de los resultados”. Todo ello, en medio de la polémica que envuelve a la entidad tras la sanción contra Estudiantes por el pasillo a Rosario Central y por las sospechas en torno a los arbitrajes en los partidos de Barracas Central, club que Tapia presidió, entre otros.

“Durante los últimos siete años hemos denunciado públicamente y ante la Justicia diversas irregularidades en las designaciones arbitrales, así como actuaciones que evidenciaban manipulación en los resultados”, señaló el gremio de árbitros en un comunicado que no tiene firma.

“Incluso cuando estas situaciones involucraban a afiliados propios, todas las presentaciones fueron realizadas ante los organismos correspondientes, sin obtener respuestas concretas”, advirtió el escrito.

El comunicado de SADRA

En su descargo, SADRA acusó a la AFA de haber excluido “injustificadamente” al sindicato por medio de la “creación de estructuras paralelas”, y denunció “presiones” sobre árbitros de múltiples categorías. “Deterioraron gravemente la credibilidad del arbitraje en todo el país”, arremetieron.

Desde la entidad aseguraron que pese a las condiciones mencionadas, un grupo de árbitros y dirigentes logró “defender con firmeza la integridad profesional, si bien insiste en que estos debieron resistir las ”presiones” en su contra. Incluso, aseguraron que muchos profesionales vieron “perjudicadas sus carreras, tanto en su proyección en designaciones, aun cuando fallos judiciales respaldaban su actividad”.

Sin embargo, la entidad consideró que luego de años de “denuncias, acciones legales y perseverancia”, la sociedad comenzó a “dimensionar la gravedad de la situación”. Y tras ello destacó: ”Jugadores, dirigentes, periodistas y miles de simpatizantes reclaman un cambio profundo a favor de un arbitraje honesto y trasparente”.

ESCÁNDALO: El Sindicato de Árbitros Deportivos (SADRA) lanzó un comunicado denunciando manipulación de resultados e irregularidades en la designación de árbitros en el fútbol argentino.

El descargo de SADRA tomó amplia dimensión en las redes sociales, donde en los últimos días la polémica en torno a la AFA cobró gran relevancia. Tanto es así que el propio ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, compartió desde su cuenta de X el comunicado de los árbitros, al que acompañó con una advertencia dirigida a la AFA.

“Deberemos extender el estudio que hicimos demostrando el favoritismo arbitral hacia Barracas para otros clubes. ¡Novedades pronto!”, deslizó el funcionario en alusión a un posteo que publicó esta semana responsabilizando a Tapia por otorgar al club un trato “favorable”.

¿Puede la estadística echar luz sobre si hay parcialidades arbitrales en el fútbol argentino? Sí. El trabajo adjunto muestra como la llegada de @tapiachiqui a la @afa cambió de manera estadísticamente significativa los resultados del club Barracas.

“Según la estadística Barracas recibe 8% más de fallos favorables (gráfico de la izquierda) y 28% menos de fallos desfavorables (gráfico de la derecha). En un torneo de 28 fechas recibe una ventaja arbitral de entre 9 y 18 puntos. ¡Secame una nuca!“, sentenció el funcionario.

El presidente Javier Milei también se refirió a esta cuestión al respostear el mensaje de su ministro. “Demoledor resultado. El trabajo en cuestión demuestra con estadísticas duras la irregularidad en los arbitrajes que muchos susurran y que nadie denuncia. Fin”, expresó.

Milei ya había publicado una foto con la remera de Estudiantes de La Plata y la frase: “Honor a la escuela de Don Osvaldo”. Es una referencia a Osvaldo Zubeldía, el DT del Pincha en los años 60 con el que el cuadro platense ganó tres Copas Libertadores consecutivas. En aquel equipo jugaba Carlos Bilardo, quien en reiteradas ocasiones Milei mencionó como uno de sus ídolos. Pero el gesto más concreto por parte de Casa Rosada llegó este jueves, cuando se confirmó que el mandatario no viajará a Estados Unidos para presenciar el sorteo del Mundial 2026.