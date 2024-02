escuchar

Lo que pasa en Las Vegas... llega a más de 100.000.000 de personas en el mundo. Mucho más que un partido, el Super Bowl es un espectáculo que combina como ninguno deporte, música y glamour, un imán aun para aquellos que no son fanáticos del fútbol americano. La llegada de la final de la National Football League (NFL) por primera vez a Las Vegas y la esperada presencia de la estrella del pop adolescente Taylor Swift como espectadora potencia aun más la iridiscencia del show.

A las 20.30 de la Argentina, San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs comenzarán a determinar, en el flamante Allegiant Stadium, cuál es el mejor equipo de la temporada. El espectáculo televisivo, que a la Argentina llegará por ESPN 2, ESPN Extra y Fox Sports 3, ofrecerá mucho más que 60 minutos netos de acción. La transmisión del Super Bowl LVIII comenzará a las 19 y aproximadamente una hora más tarde empezarán los shows preliminares. Post Malone cantará America the beautiful y a continuación Reba McEntire entonará el himno nacional. Luego, Andra Day estará a cargo de Lift every voice and sing, considerado el himno de los afroestadounidenses.

El estadio Allegiant tiene capacidad para 65.000 espectadores y su campo de juego toma luz en el exterior hasta que sea trasladado en su plataforma al interior del recinto de Las Vegas. Matt York - Facebook NLF

Si las apuestas son un clásico del Super Bowl, tanto más ocurre en Las Vegas. Además de las clásicas por el ganador y el MVP, las diversas casas permiten jugadas por excentricidades tales como cuánto durará la entonación del himno hasta de qué color será el Gatorade que ungirá al entrenador campeón.

El partido está dividido en cuartos de 15 minutos. En el descanso más largo, los equipos vuelven a los vestuarios para un descanso más largo que el habitual: serán alrededor de 30 minutos de espera, más del doble de los 12 o 13 que dura el de un encuentro de la etapa regular de la temporada. Es el momento más aguardado por quienes no se interesan tanto en el partido. En esta ocasión, el elegido para el gran show fue Usher, un cantante de una vertiente pop del rythm & blues muy popular en Estados Unidos.

En 2020 los mismos equipos sostuvieron la final de la National Football League; aquella vez Kansas City Chiefs remontó un 10-20 y terminó imponiéndose por 31-20 a San Francisco 49ers. Jeff Lewis - FR155572 AP

Es el momento, también, en que los televidentes prestan más atención: los avisos publicitarios. Los anunciantes se esmeran especialmente para esta ocasión con spots originales de los que se hablará tanto como de la final. Se entiende: deben justificar los 7.000.000 de dólares que invierten por un espacio de 30 segundos, una cifra que crece año tras año.

De la misma forma crece la audiencia global. Según una estimación de la agencia Reuters, este año la transmisión llegará a 127,5 millones de teleespectadores de 190 países. La televisación central estará a cargo de CBS, en el primero de los 11 años del nuevo acuerdo entre las principales cadenas y la NFL. CBS, NBC, ABC y Fox se alternarán temporada tras temporada, según el acuerdo firmado en 2021 a cambio de 113.000 millones de dólares.

Cuatro cámaras robóticas mostraron vistas de Las Vegas en los intervalos entre las partes deportivas de la televisación. @allegiantstadium / Instagram

Para la ocasión, CBS dispuso cuatro cámaras robóticas alrededor de Las Vegas: una, en el techo del STRAT Hotel, Casino & Tower, que ofrece una visión norte-sur de la ciudad; una, sobre Planet Hollywood, desde donde se puede ver el Las Vegas Strip y la fuente del Bellagio; otra, sobre el hotel Mandalay Bay Beach con vista al estadio, y la última, en la cima del Renaissance Las Vegas Hotel, que mostrará la gran Esfera y áreas del Boulevard Las Vegas.

Quienes puedan seguir la transmisión con el audio alternativo en inglés tendrán la dicha de escuchar los relatos de Jim Nantz y el análisis del ex quarterback de Dallas Cowboys Tony Romo, la mejor pareja de la televisión estadounidense. Eso sí, se perderán al gran John Sutcliffe, que desde el campo de juego acompañará a los comentaristas Lalo Varela, Pablo Viruega y Ciro Procuna.

Brock Purdy, "Mr. Irrelevant" por haber sido el último seleccionado en el draft de su camada, es ahora la principal figura de San Francisco 49ers. John Locher - AP

También el partido promete mantener a los espectadores pegados al televisor. El encuentro enfrentará a uno de los mejores equipos de la historia, 49ers –quiere igualar a New England Patriots en el récord de títulos de campeón, con seis–, con Chiefs, que procura establecer una dinastía –va por su tercer trofeo en los últimos cinco años, sobre cuatro finales–. Será un duelo, también, entre el mejor mariscal de campo del momento, Patrick Mahomes, y la cenicienta, Brock Purdy.

Purdy (24 años), de San Francisco, fue la última selección del draft de 2021 y se ganó la titularidad en la temporada pasada tras las lesiones de dos quarterbacks. Enseguida se convirtió en una estrella. Así y todo, muchos cuestionan que no hace más que ejecutar el sistema de juego del entrenador Kyle Shanahan y capitalizar el grupo de elite que lo rodea: el corredor Christian McCaffrey, los receptores Deebo Samuel y Brandon Aiyuk y el ala cerrada George Kittle. A los 28 años, Mahomes sigue los pasos de Tom Brady y, pese a no contar con receptores y corredores de elite, se las ingenia para llevar a Kansas City a la victoria. Aunque la actuación de Chiefs en la etapa regular fue mediocre, en los playoffs el equipo sacó a relucir su jerarquía.

Patrick Mahomes (15), mariscal de campo de Kansas City de 28 años, parece ir camino a igualar o superar al mejor de todos los tiempos, Tom Brady. Matt Slocum - AP

Mahomes se apoya principalmente en Travis Kelce, considerado uno de los mejores alas cerradas de todos los tiempos. Su fama mundial, no obstante, responde menos a su talento dentro del emparrillado que a su romance con Taylor Swift. La popular cantante lo acompañó en la mayoría de los partidos de la temporada y su presencia se convirtió en un imán para las cámaras. La NFL supo capitalizarla. Su presencia en Las Vegas, menos de 24 horas después de un recital en Tokio, es muy esperada, pero no está garantizada.

Travis Kelce, uno de los mejores alas cerradas de la historia, va por su tercera corona; no se sabe si concurrirá a verlo su novia, la cantante Taylor Swift, cuya presencia es la gran incógnita del Super Bowl LVIII. Julio Cortez - AP

Sobran las razones para posar los ojos en el Super Bowl. Lo que pasa en Las Vegas no queda en Las Vegas.