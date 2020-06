El CEO Greg Glassman precipitó un desastre en el negocio del CrossFit

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de junio de 2020 • 09:07

Un tuit disparó un descalabro comercial: Greg Glassman, fundador de la marca estadounidense de acondicionamiento físico CrossFit, dejará su cargo como CEO después de unos días financieros desastrosos, en los que el programa de acondicionamiento físico perdió asociaciones clave, avales y el negocio de cientos de gimnasios afiliados en todo el mundo.

De hecho Reebok, la marca que adquirió Adidas en 2005 y que se se centró en en los últimos años en fitness y CrossFit, decidió de forma unilateral romper la renegociación del contrato con el programa de entrenamiento, que expira a finales de 2020. Todo giró alrededor de Glassman, el director ejecutivo (CEO) de CrossFit que generó una gran polémica en twitter.

¿Qué escribió Glassman, un ex policía de 63 años que creó la marca en California en 2001? El último sábado le respondió al centro de investigación Institute for Health Metrics and Evaluation, que había tuiteado "El racismo es un problema de salud pública". Glassman tuiteó "Es FLOYD-19", comparando su muerte -víctima de un cruento operativo policial en Minneapolis- con la pandemia.

Greg Glassman y su desafortunado comentario en twitter. Crédito: Captura de twitter

El empresario continuó diciendo: "¿Su modelo fallido nos puso en cuarentena y ahora va a modelar una solución al racismo? El brutal asesinato de George Floyd provocó disturbios a nivel nacional. La cuarentena sola está "acompañada en todas las épocas y bajo todos los regímenes políticos por una corriente subyacente de sospecha, desconfianza y disturbios". ¡Gracias! "

Tras los tweets, Reebok, el proveedor oficial del programa de acondicionamiento físico, le confirmó a la publicación Footwear News que terminarían su asociación con CrossFit. Hace dos días, Glassman emitió una disculpa que decía: "Yo, CrossFit HQ y la comunidad CrossFit no tolerarán el racismo. Cometí un error por las palabras que elegí ayer. Mi corazón está profundamente entristecido por el dolor que ha causado. Fue un error, no racista sino un error".

Sin embargo, la disculpa del CEO no fue aceptada por muchos de los gimnasios y colaboradores asociados de la marca. Incluso Morning Chalkup, un boletín de CrossFit, informó que más de 1000 gimnasios afiliados tienen la intención de terminar su relación con CrossFit. Hay más detrás de este zafarrancho: este último martes, Buzzfeed informó que, en una reunión privada de 75 minutos de Zoom con los dueños y el personal del gimnasio, horas antes de sus tweets del 6 de junio, Glassman relató teorías de conspiración infundadas sobre la muerte de George Floyd y los orígenes de la pandemia de coronavirus.

Greg Glassman y su desafortunado comentario en twitter. Crédito: Captura de twitter

En una grabación, obtenida por BuzzFeed, que publicó extractos de audio de la llamada privada, Glassman dijo: "Los italianos me preguntaron: '¿Qué harías, entrenador?' Y dije: 'Aceptaría cualquier restricción impuesta por las autoridades de salud y abriría mi gimnasio, y luego, 10 minutos después, haría lo que quisiera. Eso es lo que yo haría". Y agregó: "No estamos de luto por George Floyd, no creo que yo o ninguno de mis empleados lo estén".

Días antes, Glassman había contestado de malas maneras al correo de una propietaria de uno de los box-gimnasios con licencia de CrossFit, cuando le reclamó la misma contundencia en la respuesta a condenar la muerte de Floyd como habían hecho la NFL, la NBA. Alyssa Royse, la demandante, se refirió a la ausencia de liderazgo de su deporte en el caso que más interés despertaba en el país.

Greg Glassman y su desafortunado comentario en twitter. Crédito: Captura de twitter

"Puedo entender que usted esté en una difícil situación, pero hay maneras fáciles de salir. Con su silencio lo único que está haciendo es tomar una posición", escribió Royse. La respuesta de Glassman, que Royse dio a conocer, fue hiriente. "Sinceramente, creo que la cuarentena ha afectado a su salud mental. Está intentando tildarnos de racistas y eso es una mierda. Ha dejado que su política la equivoque y la convierta en alguien malvado", añadió. "Me siento avergonzado de gente como usted".

La postura de Reebok ya hace tambalear todo un negocio que factura, sólo por sus licencias, 45 millones de dólares anuales Varias estrellas como Katrin Davidsdottir, Chris Spealler y Jason Khalipa se desmarcaron de Glassman. Incluso, los campeonatos de clasificación para el gran evento de los CrossFit games quedó en serio peligro. También se generó una revolución interna en la compañía: Nicole Carroll, la directora de entrenamientos, renunció y le puso fin a 16 años en CrossFit. "Esas palabras no representan lo que hemos sido", dijo en un comunicado.

Los CrossFit Games peligran a raíz de esta problemática generada por Glassman