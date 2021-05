“El último stream”: en la previa de la final de la Champions League y de las Eliminatorias con la Selección, el Kun Agüero explicó la razón por la que dejará Twitch

Después de uno de los fines de semanas más emotivos en el Manchester City, Sergio “Kun” Agüero habló con sus fanáticos en su canal preferido, Twitch, y les comunicó que dejará de transmitir por un tiempo. “Yo creo que es el último stream”, dijo el delantero que pronto dejará la Premier League en un vivo del martes por la tarde, en el que se lo vio, por momentos, con una seriedad inusual.

Agüero viene de vivir un intenso fin de semana de despedida del Etihad Stadium, con emotivos homenajes de los hinchas del club inglés tras disputar 10 temporadas con la camiseta de los Citizens. Sin embargo, todavía le queda un importante duelo bajo el mando de Pep Guardiola, que será ni más ni menos en la final de la Champions League ante el Chelsea.

Los homenajes al Kun Agüero en el Etihad Stadium Matt McNulty - Manchester City - Manchester City FC

“Hoy es el último, no sé por cuánto tiempo, pero yo creo que no voy a tener... mi agenda está ocupada, meh, qué le pasaba”, siguió, volviendo a su clásico estilo cómico. “No, gente, en serio, creo que hoy es el último día porque yo el jueves viajo a Portugal, el sábado está el partido, después tengo que ir a Argentina y, nada, creo que en Argentina todo el mes de junio no voy a hacer nada y el mes de julio creo que tampoco voy a hacer nada”, explicó el Kun.

Es que después de la final de la Champions con el City, Agüero deberá ponerse la celeste y blanca para los partidos de Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022, primero contra Chile y después contra Colombia.

Sin embargo, el futbolista de 32 años que aparentemente está a punto de firmar contrato con el Barcelona, quiso dejarles algo de esperanza a los usuarios que siguen desde cerca sus transmisiones: “Capaz que se me cruzó la cabeza y por ahí un día, con el celular... Pero va a ser medio raro porque no sé cómo vamos a estar. Creo que con la Selección vamos a estar todos separados con el tema del Covid, no sé ni cómo vamos a entrenar, la verdad”.

El Kun dijo que en julio va a necesitar “unos días de relax” y aclaró que con stream se refiere a transmitir “sentado” como lo suele hacer en habitación especial para eso. Asimismo, advirtió que puede pasar que, tras tanto tiempo sin hacerlo, se olvide de streamear.

“Hay gente que, si las cosas van mal, van a decir que estuve boludeando. Entonces prefiero estar tranquilo y enfocarme más en los entrenamientos y en los partidos. Siempre digo que nosotros estamos a la vista del mínimo error. El mínimo error que tengamos, nos sacuden. Hoy es todo lindo, hoy se suben todos al caballo, que el récord, tal, ‘qué grande el Kun’, cuando hace tiempo me mataban”, lanzó, sin tapujos, en referencia a los periodistas y críticos que lo elogiaron por sus años en el City.

Agüero siguió, en la misma línea: “Si pasa algo, ya saben que en Argentina, lo primero que van a decir es ‘el Kun está streameando’. Hay mucho periodista que de antes de que empiece a streamear no le gustaba y a mí me da igual. Empecé a streamear porque se me cantó”.

Después, algo más enojado, señaló: “Por más de que no escuche lo que digan, al final te llegan los comentarios, por un amigo, por la familia, entonces inconscientemente te sentís mal y te llenás la cabeza. No entiendo por qué les molesta”.

Por último, planteó la posibilidad de hacer en Argentina algún evento para encontrarse con sus seguidores, aunque pidió: “No vengan todos”. Al final, les agradeció a los usuarios “por la buena onda” y repitió: “Voy a dejar por un tiempo para enfocarme un poco en lo que viene”.

