Daniele De Rossi firmó contrato por una temporada en el Xeneize. Crédito: @BocaJrsOficial

26 de julio de 2019 • 14:48

A través de las sentidas palabras con las que Daniele De Rossi se refirió a Boca en una vieja entrevista, desde Boca utilizaron esas declaraciones para armar un emotivo video para darle la bienvenida al jugador Italiano que ya firmó su vínculo por un año con el club de la ribera.

"Mi corazón es de la Roma, pero me gusta muchísimo Boca desde que era chico. Por Maradona, por el estadio, porque me enamoré del estadio. me enamoré de los hinchas, de los hinchas que son apasionados", es una de las frases que se ven en este video que lo muestra al jugador con la camiseta de la Roma, festejando el título del mundo logrado con su país en el año 2006 y también posando en la Bombonera con la indumentaria de Boca: "Un club fundado por italianos me hace sentir como en casa. Un club grande, en el que se puede creer", dice otro de los fragmentos.

Con una clásica frase utilizada por el mundo Boca, De Rossi cierra el video: "Questo e Boca" (Esto es Boca), expresa, mientras se lo ve a abriéndose la campera y mostrando la casaca con los colores tradicionales del club.

El video con el que Boca presentó a De Rossi

Cuándo jugará su primer partido

Si bien no está definido cuándo será su debut con la casaca xeneize, el volante de 36 años dejó una buena impresión en los dos entrenamientos en los que estuvo presente. El domingo, De Rossi estará sentado en uno de los palcos del estadio observando a sus compañerosen el partido en el que Boca reciba a Huracán, como así también lo hará el día miércoles en el partido de vuelta de los octavos de final contra Athletico Paranaense por la Copa Libertadores ya que no puede jugar en esta instancia del torneo continental por no estar inscripto.

Las próximas presentaciones de Boca en las que podría tener acción el jugador italiano serán por la segunda fecha de la Superliga, cuando el equipo de Alfaro visite a Patronato el domingo 4 de agosto; los octavos de final de la Copa Argentina frente a Almagro, el martes 13 del mismo mes, o si no por la tercera fecha del torneo local, cuando el xeneize reciba a Aldosivi el domingo 18 de agosto.