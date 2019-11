Crespi atacó a River, tildó de mufa a Riquelme y dudó de la capacidad de Palermo como DT

La fórmula oficialista que componen Christian Gribaudo y Juan Carlos Crespi presentó este miércoles su proyecto de ampliación de la Bombonera, en la que plantean un estadio para 100.000 espectadores. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las explosivas declaraciones de Crespi, candidato a vicepresidente 1ro., en las que atacó a River en dos ocasiones puntuales de su discurso. También criticó a Juan Román Riquelme y a Martín Palermo, dos ídolos históricos del club.

"Vamos a tener 100.000 personas en La Bombonera. Nunca dijimos que nos teníamos que ir de La Boca. Nos costó tanto sacar a patadas en el culo a las gallinas del barrio... mirá si nos vamos a ir. El proyecto es 100% realizable", disparó el histórico dirigente gremial del petróleo.

Que se pongan contentas las gallinas si ganamos, total el año que viene les vamos a romper el orto. No va a pasar como éste Juan Carlos Crespi

Más tarde, duplicó la apuesta y se enfocó en contestar la ironía de Juan Román Riquelme (el candidato a vicepresidente 2° de Ameal dijo que los hinchas de River deseaban que continuara el oficialismo en Boca). Y entonces, sentenció: "Que se pongan contentas las gallinas si ganamos, total el año que viene les vamos a romper el orto. No va a pasar como éste."

Crespi fue aún más lejos en sus críticas contra River, al expresar: "Hay 1400 millones de pesos en el banco, un Centro Deportivo en Ezeiza ejemplar, estamos inaugurando la casa del socio, tenemos los terrenos de Casa Amarilla, tenemos un plantel que vale 100 millones de dólares, y no tenemos un club de veteranos como las gallinas".

Pero no sólo se refirió al ídolo en ese tramo de la presentación. También deslizó que el hecho de que el exvolante vuelva a las tribunas de la Bombonera el sábado, en el partido contra Argentinos Juniors, luego de más de cuatro años, puede traerle mala suerte al xeneize: "Ojalá que el sábado ganemos. Porque hay algunos que hace mucho que no vienen, no sea cosa que vayamos a perder".

Minutos más tarde, en el programa No Todo Pasa, que emite TyC Sports, también puso en duda la capacidad de Riquelme y de Palermo en roles alejados del campo de juego, cuando planteó: "¿Sabés lo que sería Boca con Riquelme en el fútbol y Palermo como DT?"