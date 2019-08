Elecciones en Boca: Riquelme, la Bombonera y el sueño de una lista única

Los pasacalles de campaña política rodean el estadio de Boca Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Aunque aún faltan tres meses y medio para las elecciones, previstas para el 8 de diciembre, en Boca comenzó en los últimos días el movimiento de fichas. El resultado de las PASO del fin de semana pasado sacudió el tablero político xeneize y aceleró los tiempos.

Fue una semana difícil para el oficialismo. Al revés electoral que recibió el macrismo hace ocho días en las urnas se le sumó la impensada derrota por penales del martes, frente a Almagro, por los 16avos de final de la Copa Argentina. El malhumor fue generalizado.

El candidato de Daniel Angelici es Christian Gribaudo. El actual secretario general reúne apoyo mayoritario de las agrupaciones que conducen hoy al club. Y mientras siguen las negociaciones para definir quién lo acompaña como vice (podría ser Juan Carlos Crespi o Carlos Aguas), se supo que Francisco Quintana, vicepresidente 1° de la Legislatura y Secretario General del PRO, estará al frente de la campaña.

El anuncio que Angelici hizo dos días antes de las PASO, cuando confirmó que será vocal de la lista oficialista sorprendió a propios y extraños. En la oposición fue interpretado como un signo de debilidad oficialista, aunque esa decisión se debe más a formar parte de la CD xeneize para conservar su puesto como vicepresidente de la AFA hasta 2021 que a cualquier otra cosa.

En la oposición, donde hasta hoy los candidatos a presidente son José Beraldi, Jorge Ameal y César Martucci, se dan varios escenarios, aunque todos coinciden en dos aspectos: ampliar la Bombonera y aprender de los errores cometidos en el pasado: si no se unen y construyen un frente único, favorecerán otra vez al oficialismo, como ya ocurrió en 2015. Hace cuatro años sobre un total de 26.083 votos, Daniel Angelici obtuvo 11.421 (43,8%), Jorge Amor Ameal 8.063 (30,9%) y José Beraldi 6.549 (25,1%). Aquella tarde, la oposición le ganó al oficialismo 56% a 44%. Si se hubieran unido...

Sin embargo, en los primeros movimientos cada uno camina por su vereda. Ayer a media tarde, Ameal oficializó a través de su cuenta de Twitter que repite su candidatura junto a Mario Pergolini (vice 1º). Su agrupación, Juntos Por Boca, asegura además ser la única oposición real que tiene el club de la Ribera. Y vuelve a la carga con el proyecto de ampliación #Bombonera360, que contempla comprar las famosas dos medias manzanas que se ubican detrás de los palcos de Del Valle Iberlucea para cerrar el estadio.

Beraldi, en tanto, hizo un lanzamiento tácito de su fórmula. Llegó a pie al coliseo xeneize junto a Rodolfo Royco Ferrari, que lo acompañará en diciembre después de renunciar en junio a su cargo de vicepresidente 1º de Angelici. Los dos se mostraron juntos por las calles del barrio, realizaron notas en diferentes medios y finalmente vieron el partido ante Aldosivi en un palco.

José Beraldi irá a las elecciones con Royco Ferrari de vicepresidente Crédito: Prensa Beraldi

Beraldi, que acompañó a Mauricio Macri en la conducción del club desde 1995 hasta 2011, también se proclamó en favor de ampliar la Bombonera, y garantizó que, en caso de ganar los comicios, llevará adelante el Proyecto Esloveno, que detalló LA NACIÓN en agosto de 2018 y que plantea reconstruir la zona de palcos y cerrar por completo la tercera bandeja, con una inversión económica y de tiempo mucho menor a cualquier otra propuesta, debido a que contempla comprar solo las 19 propiedades frentistas de Del Valle Iberlucea, algo que ya cuenta con la aprobación de esos vecinos.

Pero hay más. El jueves pasado se difundió una propuesta novedosa firmada por Santiago Carreras, Víctor Santa María y Pablo Abbatángelo, de las agrupaciones Boca Somos Todos y La Bombonera. En ella, se planteó la idea de realizar una elección primaria en la cual los mismos socios elijan la fórmula presidencial opositora, y que el resto de los candidatos acompañen en otros puestos de ese frente único.

"Hay algo muy claro y que ya quedó en evidencia en 2015: si se presentan tres listas, la elección la gana de nuevo el oficialismo", le resume Carreras a LA NACION. Y plantea: "Es momento de dejar los egos de lado y que la prioridad sea Boca".

César Martucci quiere ser presidente de Boca y quiere formar un frente opositor Crédito: Prensa Martucci

No es algo nuevo. César Martucci, que también quiere ser presidente, plantea un frente único opositor desde mayo. "Ahora muchos parece que piensan igual, y eso me alegra. La unidad es clave para despolitizar el club en cuestiones determinantes, como el estadio, el fútbol y el estatuto", le dice a LA NACION. Quien formara parte del primer gobierno de Angelici (manejó el Departamento de Fútbol y luego fue secretario general) propone: "El próximo presidente deberá tener un año más, o menos, de mandato, para que las elecciones no vuelvan a caer el mismo año que a nivel nacional."

Los candidatos de la oposición que más votos cosecharon en 2015 coinciden en la unidad, pero tienen una visión opuesta. Ameal acepta ir a unas internas, pero con listas completas (si él gana, que su vice sea Pergolini). Beraldi, en cambio, pretende que Ameal se baje y lo acompañe. "El pacto había sido que José se bajaba en 2011 y lo acompañaba, a cambio de que en 2015 fuera Jorge el que resignara su candidatura. Pero Jorge no cumplió con su palabra", le explica a LA NACION un integrante de la mesa chica de Beraldi. "El escenario político nacional cambió mucho en esos cuatro años", se excusan del lado de Ameal.

Mientras unos y otros arman y desarman estrategias y fórmulas, el radar boquense está alerta a lo que haga Juan Román Riquelme. Con casi el 85 por ciento de aprobación e imagen positiva entre los hinchas y socios, su presencia, en caso de participar, será determinante. La conducción actual lo sabe, y por eso es una constante en las frecuentes encuestas que les hace a los socios vía mail la pregunta sobre el ídolo.

El viernes por la noche trascendió que el oficialismo le ofreció a Riquelme ser el vice de Gribaudo. Según pudo averiguar LA NACION, no hay ningún sustento para que eso ocurra. De todas maneras, la reacción no tardó. Anteanoche, un grupo de hinchas de Boca se reunió a metros de la Bombonera con una bandera y un mensaje contundente: "Román: no te olvides que Angelici te echó de Boca. Pensá en el hincha que sufrió. No te juntes". Tampoco hay chances de que el Nº 10 sea el presidente de una fórmula que ubique a Beraldi y Ameal como vicepresidentes.

En ese contexto, sorprende el anuncio de que el partido despedida del hombre que más partidos jugó con la camiseta de Boca en la Bombonera se haya planteado para el 12 de octubre, algo que se definirá esta semana. En el medio de unas hipotéticas semifinales de Copa libertadores, posiblemente frente a River, esa celebración se podría convertir en un verdadero cabildo abierto del pueblo xeneize, a menos de dos meses para las elecciones.