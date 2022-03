Eliminatorias: ¿Y si esta noche Messi juega por última vez con la selección en la Argentina?

Paradójico: ahora que la Argentina aprendió a quererlo, quizás no lo vea nunca más. ¿Y si esta noche Lionel Messi juega por última vez con la selección en el país? Es una posibilidad. ¿En el año, antes del Mundial de Qatar? No, por última vez en su carrera. No existe la bola de cristal y el destino es una intriga, pero no se trata de una opción descabellada. El país que lo tuvo tanto tiempo bajo sospecha, puede que no lo vuelva a disfrutar en casa. Contra la Venezuela de Pekerman –sí, justo Pekerman–, en un duelo sin ninguna relevancia deportiva, acaso se esconda un momento para siempre. Un instante que cobre valor con el paso de las páginas.

¿Cuándo logró Messi el consenso afectivo, cuándo consiguió que casi todos los hinchas argentinos se alinearan detrás de su figura? Desde la Copa América de Brasil 2019, cuando desplegó sus gestos más maradoneados contra la Conmebol tras caer con los locales. Se trata, entonces, de un corto romance, con un punto de adoración generalizado a partir del título en la Copa América del año pasado, porque no se puede pasar por alto que sólo después del éxito recibió el cobijo total. La descripción habla más de la conducta de la masa que de él, siempre extraordinario con la pelota.

Desde el debut en 2005 y hasta Rusia 2018, habitualmente hubo ciclos de cuestionamientos, desconfianza y hasta desdén. Tras fallar el penal con Islandia, la goleada de Croacia y la eliminación contra Francia en los octavos de final de Rusia ‘18 aparecen como los pantallazos más cercanos… y no hace tanto.

El 10 y La 12: como en el cierre de las eliminatorias para Francia 98 (1-1 con Colombia), la Argentina se despedirá en la Bombonera AFP - X01348

Vale ir por partes. ¿Y si no juega más en lo que resta del año en el país? Esto es un hecho. Las posibilidades de que la selección se reúna en el predio de Ezeiza en la antesala del Mundial de Qatar se presentan muy improbables. Los calendarios están apretados y las ligas de Europa intentarán desprenderse de sus jugadores muy cerca de la fecha del inicio del torneo. Si la Copa comenzará el 21 de noviembre, en España, Italia, Francia e Inglaterra, por ejemplo, tienen previsto jugar hasta el 13. Así, Scaloni sólo tendrá a sus dirigidos una semana antes del Mundial. Viajar a Buenos Aires sería perder el tiempo, por eso no habrá despedida local, como antes de Sudáfrica 2010 contra Canadá (5-0), frente a Trinidad y Tobago (3-0) y Eslovenia (2-0) rumbo a Brasil 2014, y ante Haití (4-0) camino a Rusia 2018. Todos amistosos sin relieve deportivo, apenas una excusa para que el plantel recibiera un blindaje afectivo.

Después de estas dos últimas jornadas eliminatorias, la agenda de la selección, hasta hoy, sólo tiene un partido confirmado: el 1° de junio contra Italia (¡sí, Italia!), en Wembley, por la final Intercontinental. Es posible que se intente jugar en una fecha cercana el clásico pendiente con Brasil, el que se suspendió en septiembre del año pasado a los 5 minutos. Luego se abrirá una ‘ventana FIFA’ en septiembre, y esos resultarán los últimos amistosos. Scaloni quiere rivales europeos y la AFA avanzará en las gestiones a partir de abril, tras el sorteo del Mundial, cuando se hayan definido todos los protagonistas y la integración de los grupos. De cualquier forma, esos ensayos que puedan acordarse serán en el exterior (Europa o Estados Unidos). Messi seguirá sin venir a la Argentina.

Messi cumplirá 35 años en junio. Antes de la Copa América del año pasado, reunió a sus compañeros y les pidió “que lo ayudaran” porque ya no volvería a participar de esa competencia. Pudo vengar una vieja deuda. Naturalmente, Qatar será su quinto y último Mundial. No es descabellado especular, entonces, con una despedida de la selección tras su paso por Medio Oriente. Si consiguiera el título que lo desvela –o una muy buena actuación también–, ya no le quedarían motivaciones. Y si el paso por Doha resultase algo frustrante… ¿para qué insistir, para que volver a exponerse? Todo le quedaría lejos a nivel selección (cumplirá 39 años en el próximo Mundial), y después de una temporada 2021/22 tan turbulenta en PSG, podría darle prioridad a enfocarse completamente en su segundo año de contrato con el club parisino. Por eso la pregunta toma consistencia: ¿y si esta noche juega por última vez con la selección en la Argentina?

Sin sospechar este escenario, las 50 mil entradas para la Bombonera se agotaron la semana pasada en dos horas. Y la cola virtual en el portal que vendía las localidades llegó a registrar una demanda de 190 mil personas. Habrá algo de fiesta, celebración y también despedida hoy en la Ribera. En la AFA ya saben que no habrá otra actuación ante el público argentino en 2022. Únicamente el destino lo sabe, pero para Messi hasta podría tratarse del adiós. El cierre de una relación que nació el 9 de octubre de 2005 (2-0 a Perú), en River, y paradójicamente, la Bombonera aparecería en la caída del telón.

#SelecciónMayor Hoy cerramos nuestra preparación de cara al partido de mañana ante @SeleVinotinto 🇻🇪.



Nosotros estamos listos, ¿ustedes? 😝#VamosArgentina 🇦🇷 pic.twitter.com/kR91IY1z2P — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 24, 2022

De los 158 partidos que ha disputado el rosarino en la selección –récord–, en la Argentina jugó 41. ¿El detalle? En Buenos Aires fueron 26 –22 en River y 4 en Boca–, y luego, cuatro veces en San Juan; tres en Córdoba; otras dos en La Plata, Santa Fe y Mendoza, y una en Rosario y Santiago del Estero. ¿Cómo le fue? Ganó 29 encuentros, empató 11 y solamente perdió uno. Pero contra Brasil, en 2009, con Maradona de director técnico… y en Rosario, sí, la única vez que jugó en Rosario, perdió. En el Gigante. ¿Goles? Gritó 26. No hizo en Rosario, donde perdió, ni en Santa Fe, la única ciudad que una noche lo silbó (Copa América 2011). Bueno, ya son dos: Santa Fe y París.

El dueño de la trayectoria más extensa en la selección es Diego Maradona, con 17 años, 3 meses y 29 días entre el 27 de febrero de 1977 y el 25 de julio de 1994. Con un asterisco: estuvo algo más de tres años sin pertenecer entre julio del ‘90 y octubre del ‘93. Messi, que fue atrapando todos los récords con la propulsión de su fascinante vigencia, también va por ese registro. Como debutó el 17 de agosto de 2005, si jugase la próxima final del mundo –18 de diciembre– completaría un recorrido de… 17 años, 3 meses y 31 días en la selección argentina. Dos días más que Maradona. ¿Señales? Por ahora, convendrá disfrutar de esta noche en la Bombonera. El tiempo revelará su significado.