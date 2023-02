Emiliano “Dibu” Martínez dijo que no ve la hora de volver a la Argentina y jugar en el Monumental: “Va a ser hermoso”

escuchar

El arquero campeón del Mundial Qatar 2022 con la selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, habló ayer en una entrevista y dijo que no ve la hora de volver a jugar en la Argentina, frente al público del estadio Monumental, los amistosos previstos para marzo en los que se celebrará la obtención del título mundialista de diciembre. “Va a ser hermoso”, aseguró.

En marzo, el seleccionado argentino volverá a jugar en el país dos amistosos, uno frente a Panamá en el estadio de River Plate y otro se espera que tenga lugar en Córdoba con un rival a designar. Sobre ello, Dibu aseguró en diálogo con ESPN: “No veo la hora de ir a la Argentina. De eso hablamos con los chicos todos los días: de lo lindo que va a ser. Por eso todos estamos esperando ansiosamente la lista para viajar. Todavía no sé si están confirmados los dos partidos en el Monumental, pero va a ser hermoso estar allí”.

El primer partido de la selección tras Qatar podría celebrarse el sábado 25 de marzo en el estadio Mas Monumental, mientras que el segundo compromiso sería el martes 28 ante un rival a designar, posiblemente en el interior del país, contando con chances para ello el Mario Alberto Kempes, de Córdoba.

Fotogalería Emiliano Martínez Aníbal Greco - LA NACIÓN

Pero ese partido al que hace referencia “Dibu” en el estadio de River Plate tendría un significado especial, ya que sería la primera presentación de Argentina ante su público y en su país después de la obtención de la tercera Copa del Mundo en Qatar.

Anteriormente había hecho referencia al significado de jugar en la cancha de River con la selección. “Me encanta jugar en el Villa Park, de Aston Villa, mi club, pero el de River es simplemente increíble. Los hinchas y la atmósfera son maravillosos, así que ese es mi lugar favorito”, sostuvo Martínez en otra entrevista con el medio inglés Football Daily.

“Antes dormía entre 14 y 15 horas por día, pero ahora me costó volver a los entrenamientos con Aston Villa. Pero estoy agradecido por mi carrera hasta ahora”. señaló el marplatense de 30 años.

Fotogalería Emiliano Martínez Quality Sport Images - Getty Images Europe

Por otro lado, se refirió a la forma en la que distrae a los rivales en la tanda de penales y las críticas de la prensa y otros jugadores. “Siempre dije que después de la Copa América, no sé si lo volvería a hacer. Yo ya atajé los penales que tuve que atajar”, dijo.

Y agregó: “Ahora me pasó lo mismo, no sé si voy a volver a atajar un penal de acá a 20 años, capaz que no, pero los que tuve que atajar en la Copa América y en el Mundial los pude atajar y ayudar al equipo a ganar, con eso ya me alcanza”.

Por último, reconoció: “Siempre habrá que adaptarse a las reglas modernas y lo que quiere la FIFA, así que no habrá ningún problema. Nos adaptaremos”.

LA NACION