Emiliano Grillo sigue a un golpe de la cima en el John Deere Classic

Emiliano Grillo no afloja y mantiene la mano caliente en el John Deere Classic; este sábado se disputó la tercera vuelta y el chaqueño quedó en el segundo lugar del certamen, una competencia del PGA Tour, a apenas un golpe del único puntero, el estadounidense Davis Thompson. Este domingo se jugarán los últimos 18 hoyos y hay gran expectativa por la actuación del argentino en la cancha de par 71 (7289 yardas) ubicada en Silvis, Illinois.

Grillo firmó una tarjeta de 68 golpes, tres bajo el par, para llegar a un acumulado de -14, a solo un golpe de la cima. Este domingo comenzará su participación a las 16.35 de nuestro país.

La última etapa del argentino tuvo cuatro birdies y un boogey, en una jornada mucho más exigente que las dos previas, según los especialistas, y que por múltiples factores, generó peores scores.

Emiliano Grillo sueña con el título ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El chaqueño comparte la segunda posición con tres golfistas nacidos en los Estados Unidos: Max Homa, Brian Campbell y David Lipsky. Lleva 16 birdies y dos bogeys en las tres vueltas disputadas.

Una jornada antes ya había tenido otra muy buena actuación. Grillo firmó una tarjeta de 66 golpes, cinco bajo par, para llegar a un acumulado de -11, a solo un impacto del puntero de ese momento, el estadounidenses Doug Ghim.

Al mismo tiempo, la ronda del chaqueño había tenido seis birdies y un boogey, apenas un golpe más que la que había completado un día antes.

En busca de la gloria

No es habitual encontrar a Emiliano Grillo en la Argentina: hace años que se instaló en San Diego y abrazó la vida estadounidense para involucrarse de lleno en el PGA Tour, el mejor circuito de golf del mundo.

Emiliano Grillo, con su caddie, James Baker DAVID BERDING - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Si tuviera todas las áreas completas del juego sería top 10 del mundo y así funciona en todos los deportes. El futbolista N° 100 es muy, muy, muy bueno en todas las áreas y probablemente flaquee en una. Así es el tema: sucede que son pocas las semanas del año donde se colocan todas las piezas juntas. Hay veces que estás en tu casa practicando y encaja cada engranaje, pero no jugaste esa semana. Pasa mucho también que uno viene jugando bien y se cansa. Son realmente muchos componentes que te llevan a tener esa buena semana", le contó Grillo a La Nación, meses atrás.

Y descubrió los objetivos que trata de llevar a cabo en esta temporada. “Siempre querés jugar bien. Si tuviera que plantearme un objetivo, sería jugar mejor más seguido. Y ese progreso se encarga de todos los otros objetivos. Son siempre las mismas metas porque son las importantes. Tengo mis expectativas, mis realidades. Y dentro de mis realidades, me gustaría que sean buenas, ¿se entiende? Objetivos altos más constantemente. No digo ganar dos semanas seguidas o llevarme cinco torneos al año. Sí tener la chance de ganar más seguido te vuelve más consistente; eso ni hablar. Si uno no está ahí en el final de la tarde del domingo, en los últimos cinco o seis hoyos, no tenés chance de triunfar. Entonces, ya el hecho de darte la chance es mucho", contaba, en su momento.

Le pega Emiliano Grillo, con el espectacular campo de fondo ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El John Deere Classic, que finaliza este domingo, es un torneo de golf profesional del PGA Tour. Se juega anualmente en julio, una semana antes del Abierto Británico de Golf, en TPC Deere Run en la comunidad Quad Cities de Silvis, Illinois.

El torneo comenzó como el Quad Cities Open en 1971 y fue un “evento satélite” en el PGA Tour.