En el día del periodista: Carlos Ulanovsky habla de fútbol

Después de tantos años de sufrimiento con Racing, ¿te acostumbraste a ganar?

No tan seguido, ojo, en 53 años salimos campeones cuatro veces; es muy poco. La alegría que da el fútbol es inexplicable y no dura mucho. Después de aquel partido con Defensa y Justicia, y de haber gritado campeón mil veces, se me generó un mantra interno muy positivo y me quedé con una sonrisa unas 72 horas, pero luego me olvidé.

¿Cómo pasaste tantos años sin alegrías?

Durante ese lapso resistí, podría haber mandado al club al diablo. Mis hijas, cuando eran chiquitas, me decían que cambiara de cuadro y yo les decía que era imposible, porque es como cambiar de apellido.

¿Y qué significa Racing para vos?

Para mí, Racing es mi papá llevándome de la mano al Cilindro. Desde muy chico empecé a ir a la cancha. Yo tenía un hermano mayor que era gallina. Un día, mi viejo nos llevó a los dos a ver un partido contra River y le advirtió que si hacían un gol no lo gritara porque podía tener problemas. En un momento se le escapó, se le vinieron encima varios hinchas y mi viejo lo tuvo que proteger. Por eso, mi bronca mayor es con River.

Estuviste presente en el momento más glorioso: la Copa del Mundo

Yo trabajaba en la revista Confirmado y con otro compañero pedimos que nos consiguieran las entradas para la final contra Celtic en el estadio Centenario. A pesar de que Racing salió con una bandera de Uruguay, los uruguayos estaban en contra de nosotros. Lo que pasa es que habíamos eliminado antes a Nacional de Montevideo. El partido fue de una gran violencia, pero ganamos con el gol de Cárdenas. La vuelta fue extraordinaria porque salimos cantando por las calles de Montevideo. En el vuelo de regreso se desató una tormenta y yo creí que se caía, que no llegábamos. Hasta que lo vi al gordo Muñoz detrás de mí y me tranquilicé. "Si está Muñoz, no nos podemos caer", pensé.

También te tocó uno de los peores momentos del club cuando volviste de tu exilio

Sí, en el 84 regresamos de México y estuvimos en la cancha cuando Racing descendió. Se armó una rosca impresionante y me asusté porque la montada entró en la tribuna.

Durante tu estadía en México, ¿seguías la campaña?

No había internet, pero no dejaba de estar pendiente ni un solo día. Allá vivíamos con varios amigos de Racing y llamábamos a las agencias de noticias para preguntar los resultados. Mi viejo también me mandaba revistas, entre ellas la Racing. Durante muchos años dejé de ir a la cancha, pero en 2014 me hice socio de nuevo y volví. Cuando entré me dije: "Cómo me perdí de hacer esto que me gusta tanto".

¿Qué dice tu tarjeta personal?

"Hincha de Racing, periodista y escritor", en ese orden.

