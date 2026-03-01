Así quedó el historial de Newell’s vs. Rosario Central, tras un nuevo triunfo del Canalla

Rosario Central derrotó este domingo a Newell’s 2 a 0 en el clásico de la octava fecha del Torneo Apertura 2026 que se disputó en el Coloso Marcelo Bielsa con arbitraje de Yael Falcón Pérez, logró su sexto triunfo en fila ante la Lepra y aumentó su diferencia a favor en el historial a 22 encuentros.

Tras un primer tiempo muy parejo en la que las ocasiones más claras para anotar las tuvo el local, en el complemento la jerarquía del visitante hizo torcer la balanza a su favor. Ángel Di María abrió el marcador a los seis minutos y, sobre el final, Enzo Copetti selló la victoria para el elenco de Jorge Almirón.

Lo curioso del clásico de Rosario es que Central lleva 12 años de dominio casi absoluto. Desde que regresó a Primera luego de un paso por la B Nacional (hoy Primera Nacional) en 2013, ganó 16 cotejos contra apenas dos que quedaron en manos de su eterno rival. La Lepra se impuso por última vez en marzo de 2022 y fue 1 a 0 en el Gigante de Arroyito. Siendo anfritrión, no celebra desde 2008 cuando sonrió 1 a 0 con tanto de penal de Rolando Schiavi.

Teniendo en cuenta el amateurismo y el profesionalismo, incluyendo el duelo de este domingo se enfrentaron en 276 oportunidades con 99 victorias para el Canalla y 77 para la Lepra. El empate es el resultado que más veces se dio, con un total de 103 encuentros. Además, dos duelos en campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se les dio por perdido a ambos por incidentes.

Últimos seis clásicos de Rosario

Torneo Apertura 2026 - Newell’s 0-2 Rosario Central.

Torneo Clausura 2025 - Rosario Central 1-0 Newell’s.

Torneo Apertura 2025 - Newell’s 1-2 Rosario Central.

Liga Profesional 2024 - Rosario Central 1-0 Newell’s.

Copa de la Liga Profesional 2024 - Newell’s 0-1 Rosario Central.

Copa de la Liga Profesional 2023 - Rosario Central 1-0 Newell’s.

Así quedaron el Torneo Apertura 2026

Para Newell’s la derrota en el clásico ante Rosario Central significa un nuevo golpe en un contexto muy adverso que arrastra desde 2025 y que necesita dejar atrás rápidamente para no poner en peligro su continuidad en la primera división a través de la Tabla Anual, donde se ubica último, y la de Promedios -25°-.

En el Torneo Apertura 2026 todavía no ganó y está último en la tabla de posiciones de la zona A con dos puntos producto de dos empates y seis caídas. La mala campaña precipitó la salida de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez y quien se hizo cargo del equipo y debutó ante el Canalla tras el breve interinato de Lucas Bernardi fue Frank Darío Kudelka.

Al Canalla el presente le sonríe y con la victoria se mantiene cuarto en la zona B con 14 unidades gracias a cuatro triunfos, dos empates y dos caídas. El triunfo en el Coloso Marcelo Bielsa significó, además de agigantar su ‘paternidad’ sobre la Lepra, su segundo en fila por primera vez en el año para un equipo que se prepara para la Copa Libertadores 2026 y necesita aceitar su funcionamiento con el DT que llegó para reemplazar a Ariel Holan.

Teniendo en cuenta que la novena fecha del Apertura no se disputará como estaba estipulada por el paro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entre el 5 y 9 de marzo en repudio a la denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la que el presidente y el tesorero de la institución, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente; están acusados de los delitos de evasión fiscal y retención de aportes; el próximo cotejo de Rosario Central no será ante Tigre sino frente a Argentinos Juniors el 11 de marzo en La Paternal. Newell’s, por su parte, debería visitar a Vélez, pero recibirá el martes 10 a Platense en el Parque Independencia.