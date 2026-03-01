Martín Demichelis tiene revancha: vuelve a Europa, en un Mallorca comprometido con el descenso

Quedó a metros de la largada de Estudiantes, de la mano de Sebastián Verón, el presidente y viejo camarada de selección. Quedó a un costado de la tormenta perfecta de River, con el penoso segundo tiempo de Marcelo Gallardo. Martín Demichelis está de vuelta, ahora, en el fútbol europeo. Más allá del ruido mediático que suele eclipsar su figura (de la separación de Evangelina Anderson, un mundo y por capítulos), es un entrenador audaz, entusiasta, de 45 años y preparado para la aventura internacional.

Llega a Mallorca, un equipo de la primera división de España, comprometido con el descenso. Está en el puesto 18°, con 24 puntos, apenas delante de Levante y de Real Oviedo. Hombre de mundo al fin de cuentas, aunque con una idiosincracia con la que deberá adaptarse. Ya no es tiempo de violines. “No me importa lo que pasó en el pasado. Para mí lo importante son los próximos 12 partidos de Liga, que son 12 oportunidades. Lo que para muchos es una crisis, para otros es una oportunidad. Hay 36 puntos en juego y ese es nuestro objetivo”, dijo este domingo en su presentación. Y agregó: “Cuando hay esa sinergia entre la gente y el equipo todo fluye más fácil y es mucho más difícil para los rivales. Hay que creer”, dijo trazando un plan de doce partidos, e hizo recordar aquella expresión motivadora de Gallardo en su primera etapa en River: “Que la gente crea porque tiene con qué creer”.

De pantalones cortos y en modo mariscal, actuó en España en dos etapas en Málaga y un paso errático por Espanyol. “Creo mucho en el plantel. Hoy tuvimos el primer entrenamiento, nos miramos a la cara después de una derrota dolorosa. No tengo ninguna duda de que trabajando vamos a darle la vuelta a la situación”, explicó con todo sereno. Debutará el próximo sábado ante Osasuna.

Triple campeón con River (el último gran River), de breve y traumático paso por Monterrey (39 partidos, 18 triunfos, 9 empates, 12 derrotas y un conflicto con el capitán), su imagen quedó marcada a fuego por la salida de Enzo Pérez por un asunto de códigos mediáticos que quebraron el vestuario, un par de triunfos sobre Boca, un baile a Vélez (el 5 a 0 fue una obra maestra), la irrupción de Franco Mastantuono y eliminaciones dolorosas en el ámbito local e internacional.

Micho asumió el 16 de noviembre de 2022 como entrenador de River. Meticuloso como conductor de los juveniles de Bayern Munich, reemplazó a Marcelo Gallardo, que decidió no seguir luego de la etapa más gloriosa de la historia.

Hizo su presentación el 29 de enero de 2023, en Santiago del Estero, con un triunfo frente a Central Córdoba en el Madre de Ciudades por 2 a 0. El equipo: Armani; Herrera, Maidana, Mammana y Casco; Enzo Pérez; Paradela, Aliendro y Nacho Fernández; Solari y Borja. Nacho y Solari marcaron los tantos.

El River del hombre nacido en Justiniano Posse (Córdoba) siempre fue el de los volantes, indudablemente. Nacho Fernández, Paradela, Enzo Pérez, Aliendro, De la Cruz, Palavecino. Menos agresivo en la marca, menos combativo en general y con algunas licencias en la última línea.

Una declaración de principios: “Me gusta salir jugando, encontrar pases, evolucionar con superioridad numérica en las distintas fases de la cancha. Sin embargo, a veces no hay por qué arriesgar tanto”. Duró un suspiro esa táctica: no la usó más.

Le da importancia a la alimentación y el peso ideal, entiende que es una de las claves para que el jugador de elite pueda marcar la diferencia. Admirador de Manuel Pellegrini y alumno de la escuela alemana (vivió en Munich durante 11 años, en dos etapas), es meticuloso con la planificación, el orden y los entrenamientos.

Lo primero que logró Demichelis en el Monumental fue una transición positiva. Cuando la mayoría sostenía –desde cierta lógica- que podía ser traumática, el exDT del segundo equipo de Bayern Munich logró aportarle un dinamismo y modo de trabajo que amplió los recursos colectivos que River ya tenía, además de las cuatro incorporaciones que realizó en su primera etapa: Kranevitter (se recuperaba de una lesión), Rondón, Nacho Fernández y Enzo Díaz. La idea es replicarlo en Mallorca, que juega para no descender. Tiene un solo jugador argentino: Pablo Maffeo, nacido en Cataluña, nacionalizado y convocado una vez por Scaloni.

Más allá de los esquemas utilizados, ¿cómo le gusta jugar a Demichelis? Está más cerca del 4-3-3 europeo que de los esquemas 4-1-4-1 y 4-4-2 que se ven más en nuestro medio.

Otra declaración de principios de la era de la banda roja: “Me gusta jugar con tres delanteros, un 9 y dos extremos, pero nos tuvimos que acomodar. Tres números 9 (Beltrán, Rondón y Borja) que juegan muy bien y muchísimos volantes ofensivos y con llegada al gol. Yo tengo la obligación, como dice el Cholo Simeone, de observar el lenguaje corporal de los futbolistas en el día a día, los rendimientos, los gestos; también pensar en función del rival. El jugador de River debe entender que en la disciplina no se puede fallar, debemos ser protagonistas en las competencias donde nos toque jugar y hay también un legado sostenido por los más grandes, que nos hacen trabajar con alegría, responsabilidad y el respeto ante todo”.

Se inclinó por Rondón, primero, pero los murmullos lo llevaron a Borja, imperial en su ciclo. Beltrán también fue otro de sus aciertos, en un equipo que no dio la talla a nivel internacional. Justamente, lo que exige la historia del León.

Suele agradarle las cámaras. Su última imagen pública había sido en el Argentina Open, a metros de Federico Coria, el hermano de Guillermo, tenistas y de River. Sube historias a las redes sociales, en las que comparte sus pasiones, como el ciclismo, la misma actividad que Lionel Scaloni. “Descubriendo un nuevo deporte. Actividad física, aire libre, nuevas ideas. Súper completo”, expresó. Y hasta filmó un breve video mientras pedaleaba.

Con respecto a su nueva realidad, tratar de salvar del descenso a Mallorca, comentó: “Hay que construir un equipo sólido. Somos el segundo equipo con más goles recibidos y Muriqi (delanero del equipo) lleva 16 goles. Debemos armar una base defensiva para que todo fluya con más naturalidad”.

Padre de Bastián, Lola y Emma y con una joven novia con la que también fue objeto de miradas indiscretas, Demichelis vuelve a empezar. En el fútbol, con una brillante carrera como defensor y una trayectoria con DT con algunos desajustes. “Yo analizo el fútbol en lo físico, técnico, táctico y humano. Busco crear un equipo sólido, competitivo y agresivo”, sostiene, siempre con el lenguaje de las grandes ligas.