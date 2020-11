"No lo vi en ninguno": el contundente elogio de Gio Simeone a Marcelo Gallardo Crédito: Prensa River

16 de noviembre de 2020 • 00:18

El futbolista Gio Simeone fue dirigido por Marcelo Gallardo en River Plate entre 2014 y 2015. Surgido en las inferiores del club de Nuñez, el "Cholito" daba sus primeros pasos en Primera División cuando el "Muñeco" le daba forma a su proyecto. De hecho, el delantero tuvo que irse a Banfield para sumar minutos. Luego, fue transferido al fútbol europeo y hoy en día, es una de las figuras del Cagliari (lleva cinco goles en seis partidos en la actual temporada).

Pues bien, habiendo pasado por equipos europeos e incluso la Selección Argentina, Simeone encontró en el actual DT del "Millo" una virtud que no registró en ningún otro técnico. Consultado por el diario Marca sobre el entrenador que lo ha "marcado más", "Gio" no dudó: "Muchos. Cada uno me ha dejado algo, pero las ganas de ganar, como Gallardo, no he visto ninguno. Es un grandísimo entrenador".

Gio Simeone es una de las figuras del Cagliari Calcio Fuente: AP - Crédito: Fabio Murru

Luego, el ex Genoa y Fiorentina elogió a Eusebio di Francesco, su actual DT, por ayudarlo "mucho en la calidad de movimientos. Muchas veces me dice que no corra para ayudar al equipo. Me dice, en vez de ayudar al equipo corriendo de esta manera, trata de correr apuntando al arco. Estamos todo el tiempo intentando mejorar. Me está dando algo que no he podido tener con otros. Tengo muchas confianza".

A su vez, el jugador de 25 años recordó los consejos de su padre: "Siempre me decía desde chiquitito que en la Serie A iba a aprender muchísimo. Me insistía en que en Italia los goles valen doble. Siempre me repetía lo mismo. Aún no he estado en otra Liga, pero en Italia se trabaja muchísimo, se crea mucho trabajo en equipo... Eso es lo que más me gusta, lo que estoy aprendiendo. Son muchos partidos aquí y me están dando mucha experiencia, me está ayudando a crecer y apunto a eso, a seguir creciendo, porque es el camino", agregó.

Finalmente, sobre los delanteros que miraba cuando era chico, Simeone también se remitió a sus orígenes en River Plate: "Falcao. Al principio, cuando era un poco más 'chico', en Batistuta. Crecí viendo a Radamel cuando mi papá dirigía en River. Me encantaba como atacaba la pelota dentro del área, siempre hacía goles".