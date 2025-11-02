Serie A: Santi Castro y Gio Simeone festejaron goles, y Dybala lamentó el penal fallado y una nueva lesión

En la proyección de la lista que Lionel Scaloni tiene en la cabeza para el Mundial 2026 hay lugar para un delantero con características de goleador. Por ese sitio pelea Santiago Castro, que recibió la primera convocatoria para la serie por las eliminatorias que la Argentina disputó ante Uruguay y Brasil. No tuvo minutos y no volvió a recibir un llamado, mientras la búsqueda de Saloni se orientó después hacia José Flaco López, de Palmeiras, que debutó en el último amistoso, con una asistencia para el 6-0 contra Puerto Rico.

Las posibilidades de Castro de regresar a la selección se mantienen e incrementan en la medida que sostenga el nivel que mostró con los dos goles en el 3-1 de visitante de Bologna sobre Parma, por la 10ª fecha de la Serie A. El exatacante de Vélez, que a principios de 2024 recibió 13,2 millones de euros por su pase, suma cuatro tantos en el torneo y está a uno de los dos máximos anotadores, Çalhanoğlu (Inter) y Borsolini (Milan).

Los otros dos goles de Castro fueron ante Genoa y Fiorentina. “Estoy contento por haber marcado un doblete, pero lo importante es ayudar al equipo”, expresó a Sky Sports.

Lo más destacado de Parma 1 - Bologna 3

Castro fue decisivo para revertir un partido que Bologna perdía a los 15 segundos, en el primer ataque de Parma, con un remate dentro del área del español Adrián Bernabe. A los 16 minutos, Castro consiguió el 1-1 al anticiparse a un defensor en el primer palo para conectar una proyección de Holm.

El desarrollo se tornó favorable a Bologna por la expulsión del mediocampista argentino de Parma Cristian Ordóñez, que recibió dos amonestaciones entre los 28 (por sujetar a Odgaard cuando entraba al área) y 35 minutos del primer tiempo (infracción sobre Pobega). Ordóñez fue compañero de Castro en Vélez durante 2023.

A los 22 minutos del segundo tiempo, Castro puso el 2-1, con un zurdazo de frente al arco tras una serie de rebotes. De 21 años, con pasos por el Preolímpico Sub 23 y el Sudamericano Sub 20, Castro priorizó el fútbol europeo antes que una oferta económica más tentadora de Arabia Saudita: “Me llamaron de El Al-Hilal, pero decidí quedarme en Italia para completar mi desarrollo, porque quiero volver a la Selección y quizás cumplir mi sueño de llegar al Mundial”. En el banco de Bologna quedó Benjamín Domínguez, que en el torneo solo suma 110 minutos en cuatro cotejos, en tres de ellos ingresando como suplente.

Marcó Gio Simeone en el empate de Torino

Giovanni Simeone fue a buscar a Torino los minutos que no tenía en Napoli y se reencontró con su faceta goleadora. Su efectividad, en este caso con un impacto de nuca casi de espalda al arco, estableció la reacción de Torino, que a poco del final del primer tiempo perdía 2-0 ante Pisa. Ya en el tiempo adicionado del primer período, el escocés Che Adams marcó el 2-2.

Los cuatro goles que Simeone suma en 10 presencias tuvieron un valor importante para Torino. Antes, había marcado en el 1-0 a Roma de visitante, el primero del 3-3 frente a Lazio y el 1-0 contra Napoli.

Camino a cumplir una década en el fútbol italiano desde que River lo transfirió a Genoa en 5,10 millones de euros, Gio Simeone suma 339 encuentros y 89 goles en una carrera que lo llevó por Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona, Napoli y Torino.

Dybala, penal atajado y lesión

No es la primera vez que Paulo Dybala sufre una lesión muscular tras ejecutar un penal. Le volvió a suceder este domingo en una instancia importante, cuando Roma tenía la posibilidad de igualar frente a Milan, resultado que le habría permitido alcanzar en el primer puesto a Napoli. El equipo de Gian Piero Gasperini llegaba como único puntero y la derrota por 1-0 lo retrasó al segundo escalón, junto con Inter y Milan.

¡GRAN ATAJADA DE MAIGNAN!

El arquero francés evitó el gol de penal de Paulo Dybala, para sostener la victoria parcial de Milan ante Roma.



En un encuentro disputado en San Siro, Dybala ejecutó el penal a los 36 minutos de la segunda etapa. El remate de zurda fue desviado por el arquero Mike Maignan; inmediatamente, la Joya se tocó la parte posterior del muslo izquierdo y dos minutos después fue reemplazado por Tommaso Baldanzi.

Dybala venía de marcar -único gol en el torneo- en el triunfo sobre Parma, pero los inconvenientes físicos son recurrentes; ya había quedado al margen en dos partidos por una lesión muscular. Ahora deberá someterse a estudios para determinar los plazos de recuperación.