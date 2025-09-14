Torino superó a Roma por 1 a 0 en la Serie A con un golazo de Giovanni Simeone

Torino obtuvo una merecida victoria por 1 a 0 ante Roma en el Olímpico de la capital italiana, liderado por un Giovanni Simeone imparable y fruto de un sólido trabajo colectivo del conjunto granate. La Roma de Gian Piero Gasperini estuvo demasiado floja y tropezó ante su público tras dos victorias y siete días antes del derbi ante Lazio.

Gracias al golazo a los 14 del segundo tiempo de uno de los tres hijos de Diego Simeone, Torino se impuso en el Olímpico Giallorossi por primera vez en cinco años (la última vez fue el 5 de enero de 2020, con un 2-0) y justificó su victoria en una intensa segunda etapa en la que, tras la ventaja impuesta por Gio, pudo haber aumentado la diferencia por intermedio de Aboukhlal y Vlasic, ambos frenados por un decisivo Mile Svilar, el arquero serbio de la Roma.

En tanto, Simeone elevó su cuenta en la Serie A a 74 goles con seis equipos diferentes del Calcio y consiguió su primera conquista con su actual equipo.

El disparo de Giovanni Simeone ante el vuelo infructoso de Mile Svilar: 1-0 y victoria en el Olímpico Fabrizio Corradetti� - LaPresse�

En el equipo visitante, Gasperini dejó a sus delanteros titulares (Dovbyk y Ferguson) en el banco, favoreciendo un 3-4-1-2 y el tridente ofensivo integrado por El Aynaoui y los argentinos Matías Soulé y Paulo Dybala, que pretendía ser vivaz y dinámico. La idea era superar a Torino en velocidad. Sin embargo, durante la primera parte, nunca encontró el ritmo. Del otro lado, el DT Marco Baroni aceptó el reto y convirtió al Torino en una formación de 3-4-2-1 (un 5-4-1 defensivo) con la entrada de Ismajli y Lazaro por la derecha.

Se sentía un calor extremo en Roma, temperaturas veraniegas que mermaron las energías de ambos equipos. La primera parte se sintió como un largo período de estudio. Al descanso, Roma parecía carecer de la chispa que había mostrado en las dos primeras jornadas, sin duda gracias a un Torino muy concentrado. El visitante se defendió con solidez y solo permitió dos cabezazos (de Mancini y Hermoso, fácilmente controlados por el arquero uruguayo Franco Israel). La desventaja fue que, en ataque, el “Granata” pagó caro su juego más conservador y solo amenazó con un disparo de Simeone desde el centro del campo y un cabezazo fallado del chileno Maripán.

Al comienzo del segundo tiempo, Gasperini realizó un doble cambio para sacudir a Roma: salieron Dybala y El Aynaoui, reemplazados por Ferguson y Baldanzi, variando hacia un 3-4-2-1. El partido se mantuvo equilibrado y cada equipo tuvo dos destellos de brillantez alrededor del minuto 15: el primero llegó para Torino, cuando Simeone colocó a Vlasic delante de Svilar, pero el croata estaba en fuera de juego. Roma respondió con un disparo de Ferguson, que superó al defensor Maripán, pero no acertó al arco.

Lo mejor de Torino estaba por llegar, porque a la hora de juego se concretó el espectáculo del Cholito Simeone: recibió el balón de Vlasic en su propio campo y corrió cincuenta metros, emparejado con Ngonge, y al final de su trayecto, superó a Hermoso y Svilar con un preciso disparo con efecto junto a un palo. Así, Torino se ponía en ventaja. Sin embargo, Baroni reorganizó su planteo: entraron Adams, Ilic y Aboukhlal y salieron Simeone, Casadei y Ngong. En cuanto Aboukhlal entró, recibió un pase reflejo de Svilar tras recibir a Vlasic. Hacia el final, Gasperini intentó dar entrada a El Shaarawy y Celik.

Pero fue Torino quien justificó su ventaja, a punto de alcanzar el 2-0, esta vez por medio de Vlasic, que no consiguió doblegar a Svilar. En el primer minuto del descuento, Israel también causó sensación, salvando el resultado del cabezazo de Pisilli: fue la primera amenaza real de la Roma en todo el partido. Tras nueve minutos de descuento, el Torino desató la celebración. Y todos abrazaron a Giovanni Simeone, la figura decisiva del partido.