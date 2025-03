Escándalo en la TV: Gattuso casi termina a las piñas con un comentarista

Gennaro Gattuso es un exfutbolista mundialmente reconocido que se consagró como uno de los mejores mediocampistas de la historia del fútbol italiano. Sin embargo, otra de las características que siempre lo hizo resaltar entre los demás fue su fuerte carácter, que volvió a dejar en evidencia en esta semana. Todo empezó a causa de un fuerte cruce con un periodista, que no tardó en hacerse viral en las redes, tras la dura derrota del equipo en el que se desempeña como DT.

Resulta que, actualmente, Gattuso se desempeña como entrenador del Hadjuk Split, un equipo de la Primera División de Croacia. Si bien el desempeño del plantel venía siendo muy bueno en esta temporada, una derrota 3 a 0 contra HNK Rijeka le costó al equipo su continuidad en lo más alto de la tabla. Por este motivo, tras el encuentro, Gattuso no estaba de humor para comentarios negativos ni entrevistas, aunque tuvo que enfrentarlos igualmente.

Josko Jelicic, un exfutbolista que hoy se desempeña como comentarista de TV en Croacia, aparentemente hizo comentarios durante el partido que no le cayeron para nada bien al DT. Por eso, cuando Gattuso llegó a hablar con la prensa, evitó al periodista. “No te doy la mano, hablas demasiado”, lanzó sin mirarlo a los ojos.

El enojo de Gennaro Gattuso con un periodista en Croacia

“Respeta a la gente. Vos jugaste al fútbol y conoces muy bien la situación. Y siempre hablas muy mal. ¿Tengo respeto por vos? No tengo ningún respeto por vos, hablas muy mal. No quiero hablar con vos”, continuó. “Vos tenés que respetar a las personas. Este es mi estilo. Tenés que mostrar respeto. Tú hablas solo en el estudio, habla aquí de fútbol. Cara a cara. No quiero hablar contigo. Es la última vez que hablo con la televisión si vos estás acá. Sos una mala persona”, sumó muy enojado, cada vez más cerca del comentarista.

Lejos de achicarse, Josko retrucó: “Juegas muy mal. Sos extranjero, viniste de Italia, y tenés que respetar”. Esto, como era de esperarse, solo provocó más enojo por parte de Gatusso, quien continuó a los gritos. “¿Qué ganaste vos? Cuando vos hablas parece que ganaste todo en el mundo”, agregó con más intensidad. Luego, procedió a darle la espalda al periodista para hablar con su compañera, ya que se negó a darle la nota por sus comentarios anteriores.