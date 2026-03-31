Qué dijo Gennaro Gattuso luego de que la selección de Italia se quedó afuera de un tercer Mundial consecutivo

Gennaro Gattuso llegó al puesto de entrenador de Italia en junio pasado en reemplazo de Luciano Spalletti luego del 3-0 que la selección azzurra sufrió ante Noruega en el inicio de las eliminatorias europeas. La misión era lograr que el gigante revirtiera esa situación y volviera a jugar un Mundial tras perderse los dos últimos, pero el objetivo principal no se cumplió. En los penales, frente a Bosnia-Herzegovina, este martes Italia quedó otra vez eliminado en la última instancia. Y quien fue campeón como jugador en Alemania 2006 no consiguió torcer el maleficio, ahora en otro rol.

“Es demasiado fácil decir qué funciona y qué no. El hecho es que Italia no ha logrado clasificarse para tres mundiales. Estamos teniendo muchas dificultades para alcanzar nuestras metas, tanto en la selección como en nuestros clubes”, comentó el calabrés, de 47 años. En su tierra se habla de un “apocalipsis”.

“Esto es un golpe duro para todos, pero estoy orgulloso de mis jugadores, por su actuación, por todos sus esfuerzos, por el amor que han mostrado durante este partido”, expresó el entrenador después del 1-1 en el duelo de repechaje como visitante de Bosnia y Herzegovina, que daba un pasaje directo al grupo B de la Copa del Mundo, el de Canadá, Qatar y Suiza.

Marco Palestra y Leonardo Spinazzola no tienen consuelo tras la derrota por penales de Italia contra Bosnia-Herzegovina en Zénica; la azurra se quedó fuera del Mundial 2026. Armin Durgut - AP

“Así es el fútbol. Lo han dado todo. Si alguien tuviera que exprimir todo de mí ahora, no saldría nada de mi cuerpo, ni sangre, nada; duele, porque la necesitábamos [a esta clasificación] por nosotros, por nuestras familias, por toda Italia, por el fútbol italiano”, enunció Gattuso, visiblemente afectado por el impacto que implica que Brasil 2014 seguirá siendo la última Copa del Mundo disputada por la selección italiana. Por eso, las lágrimas del ex mediocampista.

Antes de los dos últimos mundiales la azzurra tampoco superó el escollo del repechaje, en aquellas ocasiones, como local, contra Suecia para Rusia 2018 y ante Macedonia del Norte para Qatar 2022. Esta vez, Italia terminó 2ª de su grupo de clasificación, con 18 puntos, por detrás del invicto Noruega, que lo derrotó en sus dos enfrentamientos (3-0 en Oslo y 4-1 en Milán).

¡¡LA HISTÓRICA CLASIFICACIÓN DESDE ADENTRO!! LOCURA TOTAL DE TODO BOSNIA TRAS DEJAR A ITALIA SIN MUNDIAL... Esmir Bajraktarevic, el del penal definitorio, con la camiseta bien en alto para que lo recuerden en una jornada para el recuerdo.



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Este fracaso puede costarle el puesto a Gattuso, aunque sus dirigidos vencieron desde que él asumió en seis de los ocho partidos y cayeron en uno solo. “Quiero disculparme personalmente, ya que no lo logramos. Hoy hablar de mi futuro no es importante. Hoy era importante llegar al Mundial”, advirtió el DT.

“Tuvimos tres ocasiones para marcar el segundo gol. Es una pena, pero ahora no importa. Desde hacía años no veíamos a una selección con tanto corazón. Parece que podemos hacer más, pero hoy no hicimos lo que teníamos que hacer. Los errores nos condenaron. Cometimos algunos, como la expulsión [a Alessandro Bastoni], pero el equipo lo dio todo", destacó el preparador.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! Moise Kean tuvo su doblete de contra pero la pelota se fue por encima del travesaño.



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Al final del encuentro, Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), le solicitó a Gattuso que permaneciera en el cargo. “Le he pedido a él que se quede, y le he pedido a [Gianluigi] Buffon que continúe a cargo del área deportiva”, declaró a la prensa el dirigente. Al ser consultado sobre si aceptaría la invitación de Gravina, Gattuso reiteró lo que había dicho a la cadena italiana RAI, sobre que aquello, esta vez, “no era lo importante”.

Bosnia-Herzegovina 1 (4) vs. Italia 1 (1)

Por su parte, Alessandro Del Piero, otro campeón del mundo en Alemania 2006, fue muy crítico con la actualidad de la selección de su país: “Italia es ahora el hazmerreír del fútbol internacional. Fallar tres mundiales seguidos es realmente imperdonable. ¿Cómo puede una nación como ésta perderse toda una generación de mundiales? Los cuatro veces campeones no han marcado un gol en un mundial en 20 años. Antes teníamos jugadores de clase mundial, pero hoy los jugadores son muy mediocres“.