El escenario de hoy se parece al del 23 de marzo del 2017. Entonces, luego del 1-0 también contra Chile en el estadio Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas, el árbitro Sandro Ricci informó a Lionel Messi por insultos. LA FIFA lo suspendió por cuatro fechas y se perdió el partido siguiente, contra Bolivia.

Ahora, la Pulga recibió una roja directa por su incidente con Gary Medel y se expone, al menos a una fecha de suspensión, por lo que no estará presente, al menos, en la primera fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, en marzo del año próximo. En los informes de los árbitros, las infracciones disciplinarias están tipificadas y hay que elegir una "caja" con la que más se acerca a la que ocurrió durante el partido. Díaz de Vivar optó por la número 6 para explicar las tarjetas rojas tanto de Messi como de Medel.

Dice el texto: "Emplear lenguajes y/o texto ofensivo, insultante o humillante; por confrontar con el adversario, en un incidente cuando el balón ya no estaba en juego, propinando un fuerte golpe con el hombro al adversario). Parece difícil que las críticas posteriores de Messi a la Conmebol agraven una eventual pena.

La AFA está decidida a defender a su máxima figura. "Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para defender a esta selección", dijo Claudio Tapia, presidente de la AFA, al pasar por la zona mixta en la Arena Corinthians, en San Pablo. Ese "hacer lo que tengamos que hacer" comenzará en las próximas horas. A partir del martes, el departamento legal de la AFA avanzará en un documento para exculpar a Messi.

Los allegados a Tapia están convencidos de que "no hizo nada" y que el Tribunal de Disciplina de Conmebol debería retirar la tarjeta roja. De todas maneras, si pese a ese intento la Conmebol decide suspender al capitán argentino, habrá una apelación. Y no se descarta que la cuestión pueda incluso escalara y llegar al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Pero, hasta ahora, Messi no tiene siquiera una sanción definitiva.

El texto: