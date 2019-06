"Estaba agresivo": el testimonio de la mujer que acusa a Neymar de violación

La chica que acusó a Neymar de violación

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de junio de 2019 • 07:50

Ya antes del intrascendente amistoso con Qatar en Brasilia, en el que se lesionó y quedó al margen de la disputa de la Copa América, ese partido se había convertido para Neymar en el más difícil de su carrera, "por las circunstancias". Esas circunstancias eran las de la denuncia de violación contra el crack brasileño, que en lugar de focalizarse totalmente en la disputa de la Copa América (14 de este mes al 7 de julio) tiene su mente en la acusación y en sus consecuencias, en un país en que la cuestión es el tema dominante de la cotidianeidad.

Una hora antes del encuentro entre brasileños y qataríes, se difundió una entrevista televisiva con la mujer que lleva a la Justicia al jugador de Paris Saint-Germain. Ella, que reveló su identidad, expuso que se trató de "agresión" y "violación", aunque admitió que era intención suya "tener una relación sexual con él".

Najila Trindade Mendes de Souza, cuya entrevista será divulgada de forma completa el próximo lunes, dio detalles de la situación experimentada con Neymar, a quien denunció por violación. "Comenzamos a acariciarnos, a besarnos; hasta ahí, todo bien. Él empezó a golpearme y las primeras veces dije 'OK, todo bien'. Después comenzó a lastimarme mucho, y pedí que parara porque me dolía. Él me dijo 'disculpá, linda'. Le pregunté si había llevado preservativos, dijo que no y yo dije que no ocurriría nada [...]. Él me dio vuelta y cometió el acto; mientras, continuó golpeándome en el trasero violentamente. Fue muy rápido", expuso la acusadora, citada por la agencia AFP, y afirmó que el deportista pagó su pasaje hacia París y su estadía.

En Brasil hay furor en las redes sociales por la frase "buenos días, objeto de mi líbido", que Mendes de Souza utilizó en mensajes privados para referirse a Neymar. Según la denunciante, la actitud del futbolista fue distinta una vez que se encontraron cara a cara. "Estaba agresivo, totalmente diferente al chico que conocí en los mensajes. Como yo tenía muchas ganas de estar con él, dije «OK, voy a intentar manejar esto»".

A todo esto, según un sitio de noticias, G1, la policía está en posesión de un video de un presunto segundo encuentro entre ambos, grabado por Mendes de Souza.

El jugador se ha declarado inocente y ha revelado en su cuenta de Instagram, que tiene unos 120.000.000 de seguidores, una serie de conversaciones mantenidas con la mujer, que se identifica como modelo. La difusión de esos intercambios puede haber transgredido normas de publicación, por lo cual Neymar fue buscado por la fuerza policial en plena concentración del equipo brasileño para que declarara.