¿Se juega la Finalissima? Esto es lo último que se sabe del partido Argentina vs. España

La disputa de la Finalissima entre las selecciones de la Argentina y España, campeones de América y Europa, respectivamente, en 2024; no fue oficializada y crece la incertidumbre respecto de si se jugará o no en marzo próximo durante la primera fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de 2026 para partidos internacionales.

La única entidad que anunció el juego fue la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en su calendario de 2026 y la ubicó a fines del tercer mes del año próximo sin una fecha exacta. La FIFA como la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA) nunca se expresaron oficialmente sobre la cuestión.

Las selecciones de la Argentina y España deben enfrentarse en la Finalissima por un título oficial

Información periodística ubicó al juego entre argentinos y españoles el viernes 27 o sábado 28 de marzo de 2026 en el etadio Lusail de Doha, Qatar; el mismo donde la albiceleste se coronó campeón en la última cita ecuménica.

En un primer momento, se especuló con que el duelo intercontinental no se oficializaba porque la Furia roja todavía estaba compitiendo en la eliminatorias europeas para clasificar a la próxima Copa del Mundo y en caso de tener que disputar el repechaje, iba a hacerlo en la misma fecha que la Finalissima. Sin embargo, el combinado de Luis De la Fuente accedió directamente como líder del grupo E y, en consiguiente, tiene disponibilidad en la fecha señalada.

¿Y entonces? Sin impedimentos para que choquen el N° 1 y 2 del ranking de la FIFA, el duelo está en veremos y con el correr de los días crecen las posiiblidades de que no se dispute porque, aunque no lo manifiestan públicamente, ninguno de los países está de acuerdo en verse las caras por un título unos meses antes del Mundial 2026. De hecho, sería el último partido que tendrían antes de que sus respectivos entrenadores confeccionen el plantel de 26 jugadores para el gran objetivo del próximo año.

En la previa al sorteo de la Copa del Mundo en Washington, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, fue consultado sobre la Finalissima y no fue optimista respecto de su disputa: "No tanto por la incomodidad del partido, yo creo que se podría haber jugado antes. pero ahora estamos a la espera. No tenemos noticias, la verdad. Viajé justo con Luis de la Fuente, que además de ser entrenador de España es mi amigo... Me dio el curso de entrenador a mí y me dijo que tampoco tiene la confirmación oficial del partido".

Lionel Scaloni no está de acuerdo con enfrentar a España en marzo de 2026 porque será el último partido antes de entregar la lista de jugadores para el Mundial Agencia AFP

Si no se desarrolla la Finalissima, la Argentina y España se podrían enfrentar en el Mundial, donde la FIFA anhela que protagonicen la final porque en caso de que cada uno lidere su respectivo grupo, se ubicarán a cada lado del cuadro para que se crucen solamente si acceden al duelo decisivo.

Ambos países se enfrentaron 14 veces en la historia con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime. La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia roja 6 a 1.

Cómo clasificaron a la Finalissima

El equipo albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue el ‘Toro’ Martínez con cinco conquistas.

España, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que quedó como subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal, mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

La selección argentina y España jugarán la Finalissima por haberse consagrado en la Copa América y Eurocopa, respectivamente

El historial del trofeo intercontinental

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechó el mal momento de la Azzurra y se consagró campeón tras ganar 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.

En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto en contra y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.