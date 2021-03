La desgarradora confesión de Hugo Maradona: “Lo sueño a Diego hablándome”

Hugo Maradona, hermano menor de Diego, contó que tiene el recurrente sueño de escuchar a su hermano preguntándole cómo está. “Hay noches que me despierto y me encuentro con que me está hablando”, contó.

Diego Maradona levanta la copa en el Mundial de México 1986 El Gráfico

Hugo Maradona, quien también tuvo su carrera como futbolista y se destacó en las selecciones nacionales juveniles, contó: “Cuando lo sueño siempre lo encuentro hablándome. Me pregunta cómo estoy. ‘¿Cómo estás gordo? ¿Cómo estás cabezón?’. Hay noches que me despierto y me encuentro con que Diego me está hablando y yo le digo como le decía siempre: ‘¡Dejame de romper las pelotas!’. Es fuerte, pero son cosas que pasan en la vida”.

En declaraciones a Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad, Hugo Maradona sostuvo además que para el resto “se fue un futbolista”, pero para él, “se fue un hermano”. Sin embargo, aclaró que “es duro para los dos”.

Diego Maradona murió el pasado 25 de noviembre por causas que aún investiga la Justicia.

“Es mi sangre y hay que recordarlo como lo recuerdan los futboleros, como futbolista. No me sorprendió la despedida que tuvo Diego, el problema fue esta pandemia que tenemos por todo el mundo”.

En ese sentido, dijo que si la muerte de Diego hubiese ocurrido en otra época, “su cuerpo todavía estaría recorriendo la Argentina y el Mundo”. “Seguiría el velorio” a cuatro meses de su desaparición física.

“Todavía estaríamos de velorio. Más allá de la rivalidad con River, la Juventus o el Real Madrid a Diego lo quería todo el mundo. Ahora hay que dejarlo descansar en paz y listo, sabiendo que el recuerdo de los hinchas es cada vez más grande”.

