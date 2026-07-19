Estos son todos los tatuajes que tiene Messi: a quién tiene en su espalda

Lionel Messi posee una extensa colección de tatuajes sobre su piel que reflejan etapas, personas y afectos fundamentales en su historia. Entre los diseños más destacados figuran los nombres y fechas de nacimiento de sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, junto con una corona compartida con su esposa, Antonela Roccuzzo.

Asimismo, el futbolista exhibe el escudo del Barcelona, el club que lo catapultó a la fama, el número 10 -su dorsal favorito-y una pelota de fútbol en distintas partes de su cuerpo. Sin embargo, un dibujo específico, ubicado en el hombro izquierdo, suele despertar varios interrogantes sobre quién es.

El tatuaje de Messi en su espalda en honor a su mamá

La imagen, que muestra el rostro Celia Cuccittini, su mamá, fue grabado en el año 2011. El tatuaje cobra notoriedad cada vez que Leo se sacaba la camiseta y exhibe su espalda.

Además de este diseño significativo, el jugador de la selección argentina e Inter Miami tiene otros dibujos que lo acompañaron durante su extensa carrera. En su brazo derecho se tatuó un rosario, junto a una flor de loto. A esta colección se le suman un ojo, una corona, el rosetón de la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, un reloj y un engranaje.

Los diferentes tatuajes de Lionel Messi

Otro detalle a tener en cuenta es que Messi decidió borrarse algunos tatuajes. Antes, en su pierna izquierda, tenía su piel cubierta de rosas y pelotas de fútbol.

Su pierna con el tatuaje del número 10

Lejos de estar conforme con esa obra de arte, el futbolista rosarino se cubrió esas imágenes con un fondo completamente negro, un número 10 y un viejo dibujo dedicado a su primer hijo, Thiago.

El brazo de Messi, otra parte de su cuerpo elegida para tatuarse

Además de recordar a sus seres queridos, sus hijos, Lionel también le dedicó una parte de su cuerpo a Antonela Roccuzzo, su esposa. Para ello, escogió grabarse la fecha de casamiento en números romanos (XXX-VI-XVII -30-06-2017) en uno de sus dedos anulares y la fecha de nacimiento de ella, sumado a la de sus tres hijos.

Las alianzas de la boda Messi-Roccuzzo Instagram Antonela Roccuzzo

Alrededor de una veintena de tatuajes tiene Messi inmortalizado en varias partes de su cuerpo. Cada uno de ellos representa un momento diferente de su vida, la cual fue muy vertiginosa en el último tiempo por su injerencia en la selección nacional.

Formaciones confirmadas de Argentina vs. España

Las dos selecciones se medirán este domingo, desde las 16h (hora argentina), en New Jersey, por la final de la Copa del Mundo. Ante este panorama, Lionel Scaloni y Luis de la Fuente confirmaron las formaciones de cada equipo.