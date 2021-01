Eugenia Laprovíttola, supuesta hija de Diego Maradona

Eugenia Laprovittola es una joven de 25 años, quien intenta confirmar si es hija del ex capitán del seleccionado argentino Diego Armando Maradona, fallecido en noviembre de 2020.

Entrevistada en el Canal América, la fanática de Gimnasia y Esgrima La Plata, dejó en claro que no tiene interés en formar parte de la sucesión.

"No miro tele, solo fútbol. No sé lo que se dice ni me quita el sueño, mi búsqueda no va por ahí".

En ese sentido, aseguró haber crecido sin rencor hacia el ex futbolista, su madre o sus supuestos hermanos. Al contrario, expresó su admiración por Diego Jr. "por su historia, por cómo peleó para que lo reconozcan".

Sobre su supuesto parentesco con Diego Maradona, Eugenia contó fue su papá adoptivo el que le reconoció que Diego Maradona podría ser su papá. "Yo siempre creía que era el que le pegaba a mi mamá", dijo la joven. Su madre biológica trabajaba en un bar de Buenos Aires y allí habría conocido a Maradona.

El papá adoptivo también fue el que, a través de un abogado, inició los trámites de filiación. "Si da negativo, seguiré mi búsqueda por otro lado".

"Mi mamá tenía una pareja y en un encuentro con Diego quedó embarazada. Cuando la pareja se enteró, le empezó a pegar en la panza para que me pierda. Era un contexto de mucha violencia y ella decidió darme en adopción", señaló.