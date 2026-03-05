Donald Trump recibe al Inter Miami en la Casa Blanca con una incógnita latente: ¿estará Lionel Messi?

WASHINGTON.- En medio de una ajetreada agenda marcada por la convulsión en Medio Oriente, el presidente norteamericano, Donald Trump, recibirá esta tarde en la Casa Blanca al plantel del Inter Miami, y una incógnita aún sobrevuela la visita del club campeón de la MLS: ¿estará presente Lionel Messi?

Según el diario Miami Herald, se espera que “todos” los integrantes del Inter Miami asistan a la reunión con Trump en la Sala Este a las 16 (hora local, las 18 en la Argentina), y videos difundidos en redes sociales muestran al capitán de la selección argentina al abordar el avión que traslada al plantel de Miami a Washington.

🚨Watch: The Inter Miami squad has departed for Washington D.C., with Lionel Messi traveling alongside the team. pic.twitter.com/zY6q8YTisl — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) March 5, 2026

Según el periodista Matt Viser, jefe del equipo del diario The Washington Post en la Casa Blanca, se espera que Messi asista al evento de esta tarde. Sería su primer encuentro cara a cara con el mandatario republicano, un confeso fan del portugués Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo y su esposa, la argentina Georgina Rodríguez, junto al presidente Donald Trump, en el Salón Oval.

El equipo del sur de Florida tampoco brindó detalles sobre la comitiva que hará el viaje a Washington. La visita a la Casa Blanca se da en la previa del partido que el Inter Miami sostendrá el sábado ante el equipo local, DC United, en el M&T Bank Stadium de Baltimore, a una hora de la capital norteamericana.

Es habitual que la Casa Blanca invite a equipos estadounidenses tras un triunfo deportivo nacional o internacional. Por ejemplo, la selección masculina de hockey sobre hielo, ganadora de la medalla de oro en los recientes Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, tuvo una audiencia con Trump el mes pasado en el Salón Oval y posó para las fotos en el Jardín Sur.

Inter Miami fue invitado por la administración Trump tras haber ganado la MLS, tras vencer en la final a Vancouver Whitecups el 6 de diciembre pasado, con participación estelar del astro argentino.

Lionel Messi, en un partido del Inter Miami. DUSTIN MARKLAND� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En caso de no asistir, Messi no sería el primer deportista destacado en declinar una invitación de la Casa Blanca, y tampoco sería la primera vez en gambetear una invitación de un presidente norteamericano. De los recientes campeones de las grandes ligas estadounidenses, el plantel de Philadelphia Eagles de la NFL estuvo presente el año pasado, pero sin varios jugadores, entre ellos las estrellas Jalen Hurts, AJ Brown y DeVonta Smith.

Messi -quien aún no develó si formará parte de la selección argentina en la próxima Copa del Mundo que tiene a Estados Unidos como una de sus sedes- se ha mostrado reacio a los eventos con tinte político. Por un “tema de agenda”, se ausentó de la entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima condecoración civil de Estados Unidos, que le fue otorgada por el ahora expresidente Joe Biden, el 4 de enero de 2025. Fue el primer argentino en recibirla.

Lionel Messi, con la Copa del Mundo. Gustavo Garello� - AP�

Biden decidió otorgarle la distinción por su carrera futbolística, los programas de salud y educación para niños de todo el mundo que apoya por medio de la Fundación Leo Messi, y su labor como embajador de Buena Voluntad de Unicef.

En aquella ceremonia en la Casa Blanca, pocos días antes de la asunción de Trump para su segundo mandato, fueron distinguidas 18 personalidades, como Bono, líder de la banda de pop U2; Hillary Clinton, exsecretaria de Estado y excandidata presidencial demócrata; los actores Michael J. Fox y Denzel Washington, y el basquetbolista Earvin “Magic” Johnson.

En noviembre pasado, tanto Trump como Messi participaron en Miami del Americas Business Forum, pero no se cruzaron.

Lionel Messi en el American Business Forum, en el Kaseya Center, en Miami. @leomessi

En los últimos meses, el presidente norteamericano ha mostrado su admiración por Cristiano Ronaldo, que ha mantenido durante años una rivalidad futbolística con Messi. El capitán argentino ostenta el récord histórico con ocho Balones de Oro, mientras que la estrella de la selección portuguesa obtuvo cinco.

Trump ha catalogado a Ronaldo como “el mejor jugador del mundo”, y mantiene lo ha recibido en el Salón Oval junto a su esposa, la argentina Georgina Rodríguez. De hecho, el presidente norteamericano tiene un cuadro junto al astro portugués en la Palm Room de la Casa Blanca.

Cristiano Ronaldo y su esposa, Georgina Rodríguez, junto a Donald Trump en la Casa Blanca. Instagram @Cristiano

“Messi es genial, y Ronaldo es genial. Lo conocí el otro día en la Casa Blanca y fue fantástico“, describió Trump en la previa del sorteo del Mundial, el 5 de diciembre pasado en Washington. Luego, entre risas, el magnate gambeteó la pregunta sobre si, entonces, prefería a la selección de la Argentina o de Portugal.“Estados Unidos va a hacerlo bien”, auguró.

En vísperas de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 11 de junio, Trump se ha mostrado más cercano al fútbol, con múltiples encuentros con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a quien considera un aliado.

Cristiano Ronaldo, en una gala que brindó Donald Trump en la Casa Blanca. Reuters

Ronaldo, que juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita, también participó el 18 de noviembre pasado de una exclusiva gala en la Casa Blanca para 140 invitados, con la presencia estelar del príncipe heredero saudita, Mohammed ben Salman.

Vestido de esmoquin ante el atril, Trump reveló que su hijo Barron, de 19 años, es fan de Cristiano Ronaldo. “Tuvo la oportunidad de conocerlo y creo que ahora me respeta un poco más, solo por habérselo presentado. Gracias por estar aquí, es un honor”, le dijo al astro portugués, sentado en una de las mesas. Aquella gala fue en el Salón Este, el mayor para recepciones de la Casa Blanca. El mismo en el que hoy estará el Inter Miami, ¿con o sin Messi?