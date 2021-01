El sepelio de Diego Maradona, en noviembre de 2020 Fuente: Archivo - Crédito: Rodrigo Néspolo / LA NACION

Mauricio D'Alessandro, abogado del ex apoderado de Diego Maradona, Matías Morla, se refirió a la deuda que los herederos del ex capitán del seleccionado argentino deberán pagarle al fisco italiano y aseguró que, si lo hacen, "no quedará mucho".

En diálogo con el programa "Nosotros a la mañana", que se emite por Canal 13, D'Alessandro reveló que junto al dinero que heredarán los hijos e hijas de Diego Maradona, recibirán además, una gigantesca deuda con el fisco italiano.

"¿Cuál es el problema que tienen que resolver los herederos? Hasta ahora Maradonano decía dónde estaba la plata, se hacía el vivo, hacía lo mismo que hacen cualquier persona que le debe plata al fisco. Ahora con todo el tema de la sucesión se hizo público, por eso con Morla reservamos bastante la información, pese a que todos los herederos nos pedían que demos la información, sabíamos que esto iba a traer problemas", expresó D'Alessandro.

El abogado explicó que los herederos podían decidir no pagar, sin embargo, para eso necesitarán el apoyo de un funcionario público. "El problema es que ahora el habilita es un juez, una cosa es ser una persona física que decide no pagar los impuestos, y otra cosa es que un juez diga 'sigamos haciéndonos los bobos, vamos a esconder la plata, que los italianos esperen, total no importa', un funcionario público tiene una responsabilidad diferente", explicó antes de agregar: "La deuda es de 1985 hasta el 1991, imaginate que han intentado todo para cobrar".

Fue por eso que surgió la duda si el monto de la herencia superaría al de la deuda, y aunque D'Alessandro prefirió no hablar de cifras, sí reveló que el panorama no lucía muy positivo para los herederos. "Trato de no decir las cifras, digamos que les alcanza para pagar, pero no les sobra tanto, no va a ser algo agradable digamos", expresó.

"Si le pagan semejante cantidad, 31 millones de dólares, claramente no va haber mucha plata para nadie, ellos van a tener que encontrar una solución para esto. Los herederos podrían vivir como vivió Maradona, 35 años más, esquivando el pago al Fisco, el tema es ver cómo van a hacer para que sea cómplice de eso un funcionario público", cerró el abogado.