Facundo Isa contra los Springboks, en Salta, por el Rugby Championship; los Pumas todavía tienen muchos ajustes a hacer de cara al Mundial

SALTA.- Reconoce que faltó actitud. Pone el acento en que es una etapa de preparación y confía en que hay tiempo para revertir la situación y llegar en forma al Mundial. Admite que el scrum tiene que volver a ser una bandera. Afirma que la revancha del próximo sábado es muy importante.

Facundo Isa jugó su segundo partido con los Pumas en tres años, el primero en la Argentina, un regreso que no fue como lo soñó. No por su rendimiento individual, ya que tanto ante Australia como el sábado en la derrota 46-13 ante Sudáfrica en Salta mostró destellos de lo que puede añadirle al equipo: potencia en el traslado de la pelota, agresividad en el tackle. Sí quedó en evidencia que, por sus características, muy distintas a las de Javier Ortega Desio, el 8 que había elegido Ledesma, requiere que el sistema de juego se adapte a su estilo para explotar mejor sus virtudes. Al mismo tiempo, él debe aprender a un esquema que desconoce.

"Me encontré con un sistema de juego totalmente distinto a lo que teníamos antes, totalmente distinto a lo que yo jugué en Toulon, así que estoy estudiando mucho para tratar de acoplarme a lo que hoy el sistema nos pide", dijo a la prensa luego del partido. "Los chicos vienen trabajando hace dos años. Es un sistema bastante estructurado. Está muy bueno y ya lo vienen aplicando. No somos muchos los que venimos desde Europa, así que tenemos que empezar a meternos lo más rápido posible, estudiarlo bien y estar dispuestos a trabajarlo e integrarnos dentro del equipo. Vamos por ahí."

El desajuste entre la mayoría que tiene continuidad de Jaguares y el puñado que se sumó desde Europa explica sólo en parte el mal pasar del equipo. Hay cuestiones más profundas. Sudáfrica, sin ir más lejos, presentó el sábado a siete jugadores que actúan "overseas". Con la diferencia que tuvieron dos semanas más de preparación en conjunto, vale aclarar. Ni ante Australia y ni ante Sudáfrica apareció la locura, ese plus que necesita (y en reiteradas veces plasmó en la cancha) este grupo para estar a la altura de los mejores.

"Ellos tuvieron mucho hambre de ganar este Rugby Championship, que hace mucho no se lo llevaban", admitió el santiagueño de 25 años, que se apresta a jugar su segundo Mundial". Nosotros no tuvimos la misma actitud que ellos. Creo que por ahí vino el partido y por eso la diferencia."

-¿Les preocupa la falta de actitud?

-Sin dudas. Al no poder hacer nuestro sistema nos caemos un poco, pero creo que esas ganas y esa motivación tienen que salir lo más rápido posible y volver a estar en partido.

-¿Qué análisis hacés de lo que ocurrió?

-Fue una derrota dura, que nos duele. La sentimos muchísimo. Pero creo que nuestro objetivo no está en el Rugby Championship sino en construir. Estamos acá para prepararnos para el Mundial. Duele mucho que las cosas no fluyan a tiempo. Tenemos varios días por delante y esperamos que pronto las cosas empiecen a salir. Tenemos que empezar a hacer pie. Estas cosas no nos pueden volver a pasar.

-¿Cómo se explica la caída en estos últimos dos partidos después del buen rendimiento ante All Blacks?

-Son partidos diferentes. Son tres potencias totalmente distintas. Creo que cada uno tiene su punto fuerte y nosotros tratamos de enfocarnos en el Mundial y tratar de que salga ese sistema de juego, y cuando no sale tratar de reponernos rápidamente para que no pase lo que nos pasó hoy.

-¿Se puede esperar que esa garra aparezca en el Mundial?

-Cada partido que hacemos tratamos de dejar todo porque representamos muchas cosas y tratamos de que nos salga lo mejor posible. Nos queda una preparación todavía y queda tiempo para mejorar.

-Como forward, ¿qué análisis hacés del scrum?

-Como dijeron los primeras líneas, cambiaron un par de reglas. No es una excusa, tenemos que adaptarnos lo más rápido posible y tratar de hacer pie porque es una formación fija muy importante, especialmente para nosotros los argentinos que realmente no queremos perder el valor que tanto se le dio antes. Hoy en día, queremos tratar de respetar eso que dejaron jugadores anteriores y tratar de poner el scrum como bandera.

-¿Qué se puede rescatar de positivo?

-Sacar lo positivo es aprovechar los minutos que Mario [Ledesma] nos da a todos. Aprovechar y tratar de hacer todo lo posible para acoplarnos en este sistema.

-¿Sentís que te acoplaste bien?

-Es un tema muy difícil. Es un sistema muy recto que Mario les impuso a los chicos. Vengo de una pretemporada, trabajando con los preparadores físicos de los Pumas, sumando minutos: 80 con Australia y ahora 60, y adaptándome lo más rápido posible al plan de juego. No somos muchos para acoplarnos, así que meternos el sistema bien en la cabeza y acomodarnos en la cancha es lo principal. Estamos ahí, trabajando mucho. Estamos por el buen camino.

-¿Qué te faltó?

-El primer partido me costó. Nosotros venimos de pretemporada, no venimos con ritmo de partidos. Es muy difícil entrar y jugar 80 minutos contra Australia. Pero para eso estamos. Somos jugadores profesionales. Nos tenemos que poner metas, y una de éstas es empezar a meternos lo más rápido posible para lo que viene.

-¿Qué impotencia le dan al próximo partido [ante Sudáfrica el sábado, en Pretoria]?

-Es muy importante. Esperemos que demos vuelta la página y podamos hacer todo lo que nos comprometimos a hacer. Tratar de seguir aplicando [lo que practicamos] y que el equipo se acople lo más rápido posible para lo que viene. Nos comprometimos a muchas cosas entre nosotros y eso no se está notando dentro de la cancha.