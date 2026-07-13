Felipe Melo aseguró que los árbitros favorecieron a la Argentina en el Mundial

A dos días de la semifinal ante Inglaterra, el exvolante brasileño Felipe Melo, denunció que la selección argentina se vio reiteradamente beneficiada por fallos arbitrales decisivos en lo que va del certamen del Mundial.

El exfutbolista de River Plate, Andrés D’Alessandro, que participaba de la misma transmisión televisiva, rechazó un favoritismo sistemático e institucional, aunque admitió que una jugada polémica que involucró a Lionel Messi ante Argelia debía haber sido revisada por las autoridades.

Felipe Melo aseguró que los árbitros favorecieron a la Argentina y D’alessandro respondió

En el inicio de su análisis en el canal de TV Globoesporte, Melo citó la omisión de una tarjeta roja directa sobre el astro argentino en el choque ante Argelia.

“Para mí, sin duda Argentina fue favorecida. Y les digo por qué: con solo no expulsar a Messi por esa jugada ya la favorecieron. Esa acción era para tarjeta roja”.

La jugada se produjo poco después de que Messi abriera el marcador, a los 31 minutos del primer tiempo. El Diez disputó la pelota con el defensor Aïssa Mandi, que actúa en Lille (Francia), y en el forcejeo raspó con su pie izquierdo la zona de la pantorrilla derecha del argelino. El árbitro, el polaco Szymon Marciniak, sancionó la infracción de la Pulga, pero no recibió indicaciones desde la cabina del VAR para revisar la acción. Tampoco amonestó al capitán.

La acción en la que Leo Messi pisa al defensor argelino Aïssa Mandi en la pantorrilla derecha: muchos reclamaron expulsión, pero el árbitro sólo cobró infracción y no sacó ninguna tarjeta Captura de video

Para sostener su argumento Melo evocó además otra jugada de fricción frente a Egipto que derivó en la anulación de un gol rival, calificando la decisión de las autoridades de campo como un claro exceso reglamentario que allanó el camino de la Albiceleste.

Tal como contó LA NACION, esta anulación utilizó el concepto de Fase de Posesión de Ataque (APP por sus siglas en inglés). En el reglamento del VAR, si el equipo que anota comete una infracción al inicio de la misma jugada de ataque, el gol debe invalidarse sin importar cuánto tiempo pase hasta que termine la jugada.

Sin embargo, el Melo aclaró que no buscaba restar crédito al desempeño del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. “No le quito mérito a Argentina; Argentina está aquí por mérito propio, obviamente, llegando a las semifinales. Pero insistió: “Si esa misma jugada la hubiera hecho un brasileño, seguramente lo expulsaban”, sostuvo.

En ese momento intervino D’Alessandro quién rechazó la idea de un supuesta predilección hacia la Scaloneta.

“No creo que Argentina sea favorecida. Hoy existe una tendencia a decir que la FIFA quiere que llegue a la final y salga campeona, pero no comparto esa teoría”, respondió.

Sin embargo, el ex delantero de River coincidió con Felipe Melo sobre una de las jugadas.

“La primera acción de Messi ante Argelia merecía una revisión. En el resto de las jugadas hubo discusiones normales, como ocurre en cualquier Mundial”, opinó.

El último contrincante de Argentina, Suiza, también cuestionó el arbitraje. La expulsión de Breel Embolo en el segundo tiempo del partido que culminó 3-1 desató polémica por la aplicación del figura de “confusión de identidad” (mistaken identity), una nueva regla de la FIFA.

La jugada se inició cuando el árbitro João Pinheiro amonestó por error a Leandro Paredes. Sin embargo, tras el llamado del VAR, el juez revisó las imágenes, comprobó que el delantero suizo había fingido la falta antes del contacto con el argentino y corrigió el fallo: le quitó la tarjeta a Paredes y amonestó a Embolo, quien al haber recibido previamente la tarjeta amarilla vio la roja y dejó a su equipo con diez jugadores.

Respecto a esto el DT suizo, Murat Yakin, lamentó tras la derrota: “Fuimos castigados por una regla que en mi opinión es completamente inaceptable”, dijo el entrenador sobre la figura del ⁠Protocolo del VAR de la IFAB que permite al árbitro corregir una amonestación o expulsión si se sancionó al jugador equivocado en una jugada. “No conocía esta regla antes. Fue una situación muy inofensiva y luego se mostró una tarjeta amarilla”, acotó.