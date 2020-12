Fernando Gamboa lamentó no haber podido estar cerca de Diego Maradona Crédito: Sarah Pabst

1 de diciembre de 2020

El entrenador y ex jugador Fernando Gamboa fue invitado al programa ESPN90 y habló de su enojo e indignación por la situación de aislamiento que vivió Diego Maradona en sus últimos años.

"Lo primero que quiero decir es que no es un programa de descargos, pero con el respeto que se merecen Dalma, Gianinna y Claudia por encima de todo el mundo, por lo que fueron en la vida de Diego, quiero decir que el dolor mío es que hacía un tiempo largo no podía hablar con Diego", se descargó Gamboa.

El ex jugador, al borde de las lágrimas, dijo que hubo un momento en que no pudo volver a comunicarse con Maradona y que se equivocó por no haber intentado la conexión a través de Claudia o sus hijas.

"Mi amor es tan grande que tenía la necesidad de hablar con él. Me cansaba de llamar, no voy a dar los nombres, pero ya saben la última gente que estuvo con él. Debo tener no menos de 100 llamadas perdidas, como 100 mensajes borrados o que no estaba, toda sanata barata", contó el ex zaguero de Newell's, Boca y River, entre otros.

Gamboa dijo que lamenta ya no tener a Maradona para cuando le quiera dar un abrazo o charlar con él. Luego, el entrenador atacó nuevamente a quienes rodearon al Diez: "Por el resto, que se hagan cargo las basuras que andan dando vueltas por la vida".

Seguidamente, Gamboa habló de sus reiterados intentos por comunicarse con su excompañero. "Yo quise estar al lado de él y no me dejaron. Tenía que andar buscando todo el tiempo el celular de Diego. Lamentablemente fue lo que pasó con Diego en este último tiempo, que corrieron a mucha gente de su lado", acusó Gamboa.

Diego Maradona y Fernando Gamboa jugaron juntos en Boca durante un año y medio, y también compartieron equipo en el seleccionado argentino de Showbol, donde disputaron varios amistosos con seleccionados sudamericanos.