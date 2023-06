Fideicomiso de Maratea en Independiente: la IGJ dijo que hay “mal olor” y que lo inscribió en Neuquén porque es como un “paraíso fiscal”

escuchar

Luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) emitiera ayer una resolución donde marcó que es “ineficaz e irregular” el fideicomiso que el influencer Santiago Maratea abrió para obtener fondos solidarios y así pagar la deuda del club Independiente, el titular de ese organismo, Ricardo Nissen, explicó esta mañana que intervinieron porque había “mal olor” en la forma en que este instrumento se constituyó.

Además, dijo que todavía en la IGJ no está inscripto ese fideicomiso y deslizó que Maratea lo puede haber registrado en Neuquén porque esa provincia opera, desde 2016, como una suerte de “paraíso fiscal”. El lugar donde está radicado el contrato fue el principal punto cuestionado en el documento de ayer. Es que desde el organismo consideran que debería haberse anotado en la Capital Federal, dado que en la ciudad de Buenos Aires está tanto el domicilio de Maratea como el de su fundación, D&D. En tanto, esta vez para el trámite de la colecta fijó un “domicilio especial”.

“Vimos que había mal olor en todo esto, y decidimos intervenir en defensa de Independiente y del ahorro público. Porque, en definitiva, no es otra cosa que la voluntad de los aportantes de colaborar con un fin tan noble como salvar a un club de fútbol”, sostuvo Nissen en AM 750.

“A nosotros no nos presentaron ningún contrato, tenemos noticias del contrato que se inscribió en Neuquén y está lleno de falencias. No hay normas de protección en favor de terceros, ni garantías en favor de Independiente, no hay un sistema exigente de información. Hay una opacidad que llama muchísimo la atención”, detalló el titular de la IGJ.

“Paraíso fiscal”

Y luego ahondó sobre el domicilio: “Lo que más llamó la atención, y de ahí que la IGJ se metió en el problema, es el tema de que fue a inscribirse a una localidad que no tiene absolutamente ningún punto de conexión con el fideicomiso y es conocida porque ahí se inscriben todos los fideicomisos que necesitan salir rápido porque el dueño, normalmente el fiduciario, y el fiduciante quieren rápidamente utilizar esta figura para ocultar bienes, esto es lo que pasa normalmente en la realidad. Nosotros demoramos entre 15 o 20 días el trámite de inscripción”.

Entonces, Nissen explicó que en Neuquén hay IGJ, pero que la legislación actual viene de una modificación de hace siete años. Según dijo, en 2015 se incorporó la necesidad de inscribir los fideicomisos en un registro público para que los terceros tomen conocimiento y el registrador haga el control de legalidad antes de dar la patente. “Pero en Neuquén hay una ley de 2016 que dice que los fideicomisos tienen que inscribirse en el Colegio de Escribanos, que a su vez tiene prohibido examinar la legalidad, solo lo inscribe, con lo cual no da garantías para nada”, contrastó.

Planteó, además, que pidieron el contrato a Neuquén y que no recibieron información pese a las intimaciones. “Responde a todas las pautas o parámetros de un paraíso fiscal, que no contesta requerimientos. Se van y en tres horas tienen una sociedad”, indicó. Asimismo, barajó que con este tipo de instrumentos pueden realizarse distintas maniobras fraudulentas, como lavado de activos, ocultamiento de bienes y evasión de impuestos.

“Nosotros estuvimos investigando. Independiente no está mencionado. El fiduciario es Maratea y tiene domicilio constituido en Capital Federal. Ese es el domicilio de una fundación que tiene y este señor vive en Capital Federal. Entonces la IGJ es el organismo para investigar el fideicomiso, porque Maratea vive en Buenos Aires”, explicó Nissen, quien comentó también que ayer se emitió la resolución después de reiteradas insistencias sin efecto para que trajeran los papeles hacia la Ciudad.

De momento, consideró que debería suspenderse la colecta hasta que al menos el contrato se inscriba en la Inspección y determinó que el interventor solicitado ayer será designado por la Justicia para “controlar” al influencer.

La política, de por medio

Por otra parte, descartó que esto esté vinculado a una cuestión política, tal como lo deslizó ayer la presidenciable de Pro, Patricia Bullrich, quien tuiteó: “Cuando alguien, en lugar de sacar dinero del Estado o de un sindicato para financiar a un club, lo hace desde la generosidad de la gente, y lo inhabilitan, es venganza. Odian cuando la sociedad se impone sobre la burocracia”. La precandidata apoya la postulación a gobernador bonaerense de Néstor Grindetti, actual presidente interino de Independiente.

Cuando alguien, en lugar de sacar dinero del Estado o de un sindicato para financiar a un club, lo hace desde la generosidad de la gente, y lo inhabilitan, es venganza.



Odian cuando la sociedad se impone sobre la burocracia. pic.twitter.com/updmJfFKVa — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 1, 2023

Al respecto, Nissen replicó: “¡Qué venganza, por el amor de Dios! Bullrich está molesta porque pedimos la intervención de un instituto que tiene y que financió su propia campaña. Está que sangra por algún lado”.

Con esto último se refirió a un pedido que hizo la IGJ para intervenir el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad -una asociación civil que conduce Bullrich- pero que fue rechazada por la Justicia.

