Final del Mundial 2026: sede, día y horario

El estadio elegido para dirimir la próxima Copa del Mundo es un escenario donde la selección argentina se lució en la Copa América 2024
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El Mundial 2026 será el más grande de la historia. Tendrá 48 participantes por primera vez y se jugarán 104 partidos, algo nunca visto. El primero pondrá cara a cara a Sudáfrica y México, uno de los tres anfitriones junto a Estados Unidos y Canadá, el 11 de junio en el estadio Azteca. El más importante, la final, será el domingo 19 de julio a las 16 (horario argentino) en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, con los dos mejores de la vigésima tercera edición del torneo más importante del planeta.
El recinto en cuestión está ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, y es compartido por los dos equipos de Nueva York en la National Football League (NFL), los Jets y los Giants. Con capacidad para 82.500 hinchas, fue sede de la final de la Copa América Centenario 2016, en la que Chile derrotó por penales a la Argentina tras empatar 0 a 0 en los 120′ reglamentarios.
Apenas nueve de las 48 selecciones ya saben lo que es jugar un encuentro oficial en el Metlife Stadium: México, Canadá, la Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador, Haití, Panamá y Costa Rica. Estados Unidos no jugó por los puntos allí y podría no jugar, salvo que llegue a la definición o que avance a 16vos de final como uno de los mejores terceros (en ese caso, tampoco está confirmado que juegue en Nueva Jersey, pero es una posibilidad).
Antes de la final, el recinto neoyorquino albergará otros siete compromisos. Cinco serán de la etapa de grupos (Brasil vs. Marruecos, Francia vs. Senegal, Noruega vs. Senegal, Ecuador vs. Alemania y Panamá vs. Inglaterra), uno de 16avos de final y el restante, de octavos. La selección argentina solo jugará allí si accede al encuentro más importante, su gran anhelo para repetir la corona que consiguió en 2022 en Qatar.
Partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium
- Sábado 13 de junio de 2026: Brasil vs. Marruecos (Grupo C).
- Martes 16 de junio de 2026: Francia vs. Senegal (Grupo I).
- Lunes 22 de junio de 2026: Noruega vs. Senegal Grupo I).
- Jueves 25 de junio de 2026: Ecuador vs. Alemania (Grupo E).
- Sábado 27 de junio de 2026: Panamá vs. Inglaterra (Grupo L).
- Martes 30 de junio de 2026: 1° I vs. 3° C/D/F/G/H (16avos de final).
- Domingo 5 de julio de 2026: Octavos de Final (Partido 91).
- Domingo 19 de julio de 2026: Final (Partido 104).
Resultados de todas las finales de los mundiales
- Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.
- Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.
- Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.
- Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.
- Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.
- Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.
- Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.
- Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.
- México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.
- Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.
- Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.
- España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.
- México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.
- Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.
- Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.
- Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.
- Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.
- Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.
- Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.
- Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.
- Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.
- Qatar 2022: Argentina (4) 3-3 (2) Francia.
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