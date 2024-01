escuchar

CHARLOTTE, Estados Unidos (AP).– El italiano Guenther Steiner, el primer empleado contratado por Haas, no seguirá como director principal, tras una década en la única escudería estadounidense en la Fórmula 1. La información fue comunicada por el propietario, Gene Haas, que indicó que Ayo Komatsu, el director de ingeniería y que empezó como jefe de carreras en la primera temporada, la de 2016, asumirá la función de director principal. El empresario dijo que Komatsu será el responsable de la estrategia del equipo y del rendimiento en la pista.

Haas evalúa la posibilidad de contratar a un nuevo director de operaciones, que se radicará en Europa y se concentrará en los asuntos ajenos a la competición. Se prevé que trabajará en la fábrica del equipo, localizada en Banbury, Inglaterra.

En un comunicado, la escuadra agradeció a Steiner “por todo su empeño durante la pasada década”, pero no brindó elogios al hombre que armó desde cero al equipo. “Rumbo al futuro, como organización, estaba claro que necesitábamos mejorar nuestro rendimiento en la pista. Con el nombramiento de Ayao Komatsu como director del equipo, la ingeniería será el foco de nuestra gestión”, dijo Haas F1.

El italiano Steiner estaba en Haas F1 desde el propio nacimiento del equipo estadounidense; el último puesto en el Mundial de Constructores de 2023 conspiró contra el director. Nick Didlick - AP

Haas nunca ha subido a un podio en Fórmula 1. Steiner, con 40 años de trayectoria en el automovilismo deportivo, ha guiado a Haas F1 desde que Gene, empresario de California, adquirió la estructura de la rusa Marussia, en 2014. El italiano fue contratado para armar la organización. Cuando Haas debutó en la F. 1, en 2016, Steiner la llevó a un octavo puesto en el Mundial de Constructores, con 29 puntos, la mayor cantidad lograda por un equipo debutante en este milenio. Haas elevó la cantidad de unidades a 47 en 2017, pero no salió de ese octavo lugar.

El danés Kevin Magnussen se incorporó al conjunto en 2018, y con él y la permanencia del francés Romain Grosjean, que estaba desde el estreno absoluto, Haas saltó al quinto lugar de la clasificación, con el escandinavo ubicado noveno entre los pilotos. Fue el máximo logro de Haas, que retrocedió a la novena posición en 2019, la repitió en 2020, y acabó último en 2021. Repuntó un poco en 2022, al quedar octavo, pero volvió a hundirse en el fondo entre las 10 escuderías en la última temporada: en las 22 carreras sumó apenas 12 puntos (9 gracias a Nico Hülkenberg y 3 por Magnussen; ambos seguirán siendo los conductores este año). Alfa Romeo capturó 16, y Alpha Tauri y Williams le quedaron un poco lejos, con sus respectivos 25 y 28.

Gene Haas agradeció en un comunicado "el empeño" de Steiner en estos años, pero no le reconoció virtudes ni logros. Jared C. Tilton - Getty Images North America

Steiner no estaba nada satisfecho con cómo se manejaba el dinero en el equipo, ya que, mientras había recursos para remodelar la fábrica, no había presupuesto para el desarrollo del equipo. Steiner quería más plata y a su patrón no le cayó en gracia que le dijeran como debía gastar su dinero. El italiano terminó fuera del organigrama.

El técnico del nombre alemán es famoso por sus enojos. Alguna vez fue multado (7500 euros) por haber tratado de “idiota” a un comisario deportivo. Pero se hizo ya famoso cuando en la serie Manejar para sobrevivir (Drive to survive), un docureality que realizó una plataforma de streaming sobre la Fórmula 1, espetó una gruesa crítica a sus pilotos de entonces, el alemán Mick Schumacher y el ruso Nikita Mazepin: “Tenemos a dos idiotas conduciendo para nosotros. Esto es inaceptable y haremos los cambios pertinentes. Si pudiese decidir yo en este momento, echaría a los dos”. El hijo de Michael duró dos temporadas en el conjunto estadounidense; Mazepin, solamente una.

El ruso Nikita Mazepin, pobre en resultados y controvertido fuera de la pista, fue tratado de "idiota" por su jefe Steiner, en un rapto de furia que incluyó a Mick Schumacher. @_alfredorojas

El nuevo jefe de equipo

Ayao Komatsu es un ingeniero japonés que nació el 28 de enero de 1976 y comenzó su camino en el automovilismo en British American Racing (BAR), una escuadra que estuvo en la Fórmula 1 desde 1999 hasta 2005. Tras su paso por BAR, Komatsu fue ingeniero de carrera en Lotus por cuatro años y en 2015 fue nombrado jefe de ingenieros del equipo; en ese cargo le tocó trabajar con Grosjean, que pasó cinco temporadas (2016-2020) en Haas.

El trabajo del japonés convenció a Gene Haas de unirlo a su proyecto en 2016, y desde entonces Komatsu ha escalado desde ingeniero hasta jefe de equipo. Ahora es el encargado de hacer que Haas F1 salga del bache en el quedó hundido.

El Haas de Nico Hülkenberg circula en Abu Dhabi en el último gran premio de 2023; el alemán sigue como piloto de la estructura en 2024, junto al danés Kevin Magnussen. MOHAMMED ZARANDAH - ANADOLU

LA NACION