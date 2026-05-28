Frances Tiafoe celebró con el público, perdió una raqueta y la recuperó tras ofrecer entradas para Roland Garros

Frances Tiafoe protagonizó una de las escenas más insólitas y comentadas de Roland Garros. El estadounidense derrotó al polaco Hubert Hurkacz en un duelo maratónico de segunda ronda, celebró eufóricamente con el público del court 14 y, en medio de esa locura, perdió una de sus raquetas. Horas después, recurrió a las redes sociales para pedir que se la devolvieran y ofreció como recompensa dos entradas para su próximo partido. El plan funcionó: una pareja apareció con el implemento y el episodio terminó con sonrisas, selfies y alivio para “Big Foe”.

La victoria ya había sido impactante por sí sola. Tiafoe superó a Hurkacz por 6-7 (5-7), 7-6 (7-5), 6-4, 6-7 (1-7) y 6-4 después de 4 horas y 43 minutos de juego, en uno de los encuentros más intensos de la jornada parisina. El estadounidense, uno de los jugadores más carismáticos del circuito, descargó toda la tensión acumulada apenas cerró el match y transformó el court 14 en una fiesta improvisada.

El festejo se volvió viral casi de inmediato. Tiafoe corrió hacia las tribunas, se abrazó con fanáticos y quedó envuelto en una celebración desbordada, que cerró sacandose la remera. En medio de ese caos, alguien tomó su raqueta y el tenista recién advirtió la ausencia cuando abandonó la cancha.

Big win ✅

Huge reaction ✅



Tiafoe beats Hurkacz in 4 hours and 43 minutes 😤#RolandGarros pic.twitter.com/vauOHkt7LS — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2026

Poco después, el número 22 del ranking publicó una historia en su Instagram para intentar recuperarla. “Irreal atmósfera hoy en el court 14. Pero tengo que decirle al fanático que tomó mi raqueta al final, mientras celebraba con todos ustedes. ¿Puedo recuperarla, por favor?”, escribió en sus historias. Y enseguida lanzó una propuesta para tentar a quien la tuviera: “Los voy a recompensar con dos entradas para mi próximo partido. Gracias por el cariño”. Además, dejó un contacto para escribirle a un cercano para acercarle la raqueta.

El pedido de Frances Tiafoe en Instagram

La publicación tuvo una enorme repercusión entre los fanáticos del torneo y rápidamente empezó la búsqueda. El episodio mezcló humor, desconcierto y cierta incredulidad: mientras algunos usuarios consideraban que se había tratado de un robo, otros lo tomaron como una travesura típica de un festejo descontrolado.

La historia, sin embargo, tuvo final feliz. Unas horas más tarde, Tiafoe volvió a subir otra imagen a sus redes sociales para confirmar que la raqueta había aparecido. En la foto se ve a Brian Kubik, el contacto que dejó para que se la acerquen, y la chica que habría tomado la raqueta, sonriente. “¡Raqueta asegurada! Muchas gracias”, escribió el estadounidense. En la historia apareció otro mensaje, con tono de broma de Kubik: “Mantené tu raqueta en las manos, hermano”.

Historias de Instagram de Frances Tiafoe

El episodio terminó reforzando una de las características que distinguen a Tiafoe dentro del circuito: su conexión con el público. El estadounidense suele construir una relación muy cercana con los espectadores y muchas veces convierte sus partidos en verdaderos espectáculos, con gestos, sonrisas y celebraciones poco habituales en el tenis tradicional.

Esta vez, esa energía casi le cuesta una raqueta. Aunque, finalmente, el episodio quedó apenas como una anécdota pintoresca de Roland Garros y una muestra más del clima especial que rodeó uno de los partidos más electrizantes del torneo. Ahora, se medirá en tercera ronda el sábado ante el portugués Jaime Faria, número 115 del ranking ATP.