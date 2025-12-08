Carlos Alcaraz y una colección de puntos fantásticos durante una exhibición ante Frances Tiafoe

Carlos Alcaraz evoluciona y maravilla temporada tras temporada. A los 22 años, el tenista español (nacido en El Palmar, Murcia) terminó la temporada en lo más alto del ranking, tras haber conquistado ocho títulos (entre ellos, Roland Garros y el US Open). Es, por creatividad, velocidad y habilidad, el jugador que mayor espectáculo brinda dentro de un court.

Luego de su último partido oficial (a mediados del mes pasado, en la caída ante el italiano y número 2, Jannik Sinner, en la final del ATP Finals, en Turín), viajó de vacaciones a Miami. Y antes de comenzar la pretemporada con miras a 2026 divirtió a todos en una exhibición.

Carlos Alcaraz, la mayor atracción de la exhibición jugada ante Francis Tiafoe en Newark, New Jersey SARAH STIER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El espectáculo fue en Nueva Jersey, donde perdió ante el estadounidense Frances Tiafoe (30° del mundo) por 6-3, 3-6 y 10-7. Se sabe que, en las exhibiciones, el resultado es lo menos importante. El mayor valor pertenece a los puntos que logran despertarle una sonrisa a los espectadores. Bueno, de ese estilo... hubo varios. Alcaraz, el tenista entrenado por Juan Carlos “Mosquito” Ferrero, hizo vibrar a los 16.755 espectadores que poblaron el estadio Prudential Center de Newark, regalando un sinfín de puntos llenos de fantasía, uno de ellos con un globo de Gran Willy incluido y un posterior golpe de espaldas, que terminó con un error de Tiafoe.

Dueling tweeners at the Rock 🤯



These two are already putting on a show 🔥 pic.twitter.com/709ypSYklQ — Tennis Channel (@TennisChannel) December 8, 2025

Alcaraz también ganó otro puntazo, a pura sonrisa, impactando entre las piernas pero esta vez de frente a Tiafoe, un golpe que varias veces hicieron Gastón Gaudio y el uruguayo Pablo Cuevas, aunque en competencia oficial.

El partido también tuvo un momento de dobles mixto: aquí, Alcaraz con Jessica Pegula SARAH STIER� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

También hubo tiempo durante la exhibición para un súper tie break (a diez puntos) de dobles mixtos, junto a las locales Amanda Anisimova y Jessica Pegula. Pegula, número 6 del WTA Tour, que hizo pareja con el murciano, sustituyó a la británica Emma Raducanu, lesionada. La nueva dupla derrotó a Tiafoe y a Anisimova (número 4, finalista de Wimbledon y el US Open durante el último año) por 10-8.

Más fantasía...

Alcaraz having fun out there 🔥



Have we ever seen tennis like this before? 🤔 pic.twitter.com/dFjw7PV3NL — Tennis Channel (@TennisChannel) December 8, 2025

Alcaraz volverá a jugar una exhibición este lunes, pero en Miami, ante el brasileño Joao Fonseca, de 19 años, una de las grandes apariciones en el tour durante esta temporada, campeón de los ATP de Buenos Aires y Basilea. Seguramente se repetirán los puntos vistosos que entretendrán al público en un particular escenario para un partido de tenis: se jugará en el LoanDepot Park, el estadio de béisbol de los Miami Marlins.