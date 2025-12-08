Carlos Alcaraz y una colección de puntos fantásticos durante una exhibición ante Frances Tiafoe
En Estados Unidos, antes de comenzar la pretemporada con miras al circuito 2026, el tenista español y número 1 del mundo divirtió a todos; hoy jugará ante Fonseca en Miami
- 3 minutos de lectura'
Carlos Alcaraz evoluciona y maravilla temporada tras temporada. A los 22 años, el tenista español (nacido en El Palmar, Murcia) terminó la temporada en lo más alto del ranking, tras haber conquistado ocho títulos (entre ellos, Roland Garros y el US Open). Es, por creatividad, velocidad y habilidad, el jugador que mayor espectáculo brinda dentro de un court.
Luego de su último partido oficial (a mediados del mes pasado, en la caída ante el italiano y número 2, Jannik Sinner, en la final del ATP Finals, en Turín), viajó de vacaciones a Miami. Y antes de comenzar la pretemporada con miras a 2026 divirtió a todos en una exhibición.
El espectáculo fue en Nueva Jersey, donde perdió ante el estadounidense Frances Tiafoe (30° del mundo) por 6-3, 3-6 y 10-7. Se sabe que, en las exhibiciones, el resultado es lo menos importante. El mayor valor pertenece a los puntos que logran despertarle una sonrisa a los espectadores. Bueno, de ese estilo... hubo varios. Alcaraz, el tenista entrenado por Juan Carlos “Mosquito” Ferrero, hizo vibrar a los 16.755 espectadores que poblaron el estadio Prudential Center de Newark, regalando un sinfín de puntos llenos de fantasía, uno de ellos con un globo de Gran Willy incluido y un posterior golpe de espaldas, que terminó con un error de Tiafoe.
Dueling tweeners at the Rock 🤯— Tennis Channel (@TennisChannel) December 8, 2025
These two are already putting on a show 🔥 pic.twitter.com/709ypSYklQ
Alcaraz también ganó otro puntazo, a pura sonrisa, impactando entre las piernas pero esta vez de frente a Tiafoe, un golpe que varias veces hicieron Gastón Gaudio y el uruguayo Pablo Cuevas, aunque en competencia oficial.
También hubo tiempo durante la exhibición para un súper tie break (a diez puntos) de dobles mixtos, junto a las locales Amanda Anisimova y Jessica Pegula. Pegula, número 6 del WTA Tour, que hizo pareja con el murciano, sustituyó a la británica Emma Raducanu, lesionada. La nueva dupla derrotó a Tiafoe y a Anisimova (número 4, finalista de Wimbledon y el US Open durante el último año) por 10-8.
Más fantasía...
Alcaraz having fun out there 🔥— Tennis Channel (@TennisChannel) December 8, 2025
Have we ever seen tennis like this before? 🤔 pic.twitter.com/dFjw7PV3NL
Alcaraz volverá a jugar una exhibición este lunes, pero en Miami, ante el brasileño Joao Fonseca, de 19 años, una de las grandes apariciones en el tour durante esta temporada, campeón de los ATP de Buenos Aires y Basilea. Seguramente se repetirán los puntos vistosos que entretendrán al público en un particular escenario para un partido de tenis: se jugará en el LoanDepot Park, el estadio de béisbol de los Miami Marlins.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Carlos Alcaraz
¡España, finalista! El equipo de trabajadores que apeló al espíritu de Mar del Plata 2008 y va otra vez por la Davis
Los dos mejores. Así quedó conformada la final de la Copa Davis 2025
Alcaraz, sin filtro. La Era con Sinner, la vigencia de Djokovic, la comparación con el Big Three y cuándo lloró por última vez
- 1
Inter Miami campeón: ganó 3-1 a Vancouver Whitecaps y se quedó con su primera MLS Cup
- 2
Gimnasia vs. Estudiantes, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 3
Cómo le fue a Franco Colapinto en el Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 2025
- 4
Martín Palermo no consiguió el milagro: Fortaleza descendió tras perder con Botafogo