Por qué se quedaron afuera Acuña y Mastantuono de la lista de Scaloni para el Mundial 2026

La selección argentina confirmó la lista para el Mundial 2026 y, como suele ocurrir en las grandes convocatorias, también dejó nombres pesados en el camino. Entre campeones del mundo que perdieron lugar y futbolistas que llegaban en crecimiento, Lionel Scaloni tomó decisiones para definir los 26 convocados que defenderán el título conseguido en Qatar.

La ausencia más resonante entre los campeones del mundo es la de Marcos Acuña. El lateral izquierdo de River, que había integrado el plantel campeón en Qatar 2022 y también formó parte del ciclo durante las eliminatorias, finalmente no logró meterse en la lista definitiva. Su temporada estuvo marcada por distintos problemas físicos y terminó condicionada además por molestias musculares en el cierre del semestre con River.

Un excompañero suyo en River también se quedó afuera, Franco Mastantuono, una ausencia más previsible por los altibajos en Real Madrid. El surgido en el Millonario, de apenas 18 años, peleaba por un lugar en la lista, y hasta había sido parte de los últimos amistosos de marzo. Sin embargo, había perdido continuidad en varios tramos del año con los merengues y terminó quedando relegado en una competencia feroz dentro del ataque argentino, pese a que el cuerpo técnico lo sigue considerando como una de las grandes apuestas a futuro. Por su edad, podrá pelear por un lugar en la próxima Copa del Mundo.

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Entre los futbolistas que peleaban por ganarse un lugar hasta último momento aparece Emiliano Buendía. El marplatense de 28 años venía de atravesar el mejor tramo de su carrera, clave en la histórica consagración de Aston Villa en la Europa League, convirtiendo un golazo en la final, y con actuaciones que habían vuelto a ponerlo en la órbita de Scaloni. Incluso había reaparecido recientemente en la prelista y llegaba con expectativa real de meterse entre los 26, aunque finalmente quedó afuera.

Otro de los nombres que no logró entrar fue Gianluca Prestianni. El extremo surgido de Vélez, hoy en Benfica con 20 años, ya había sido convocado anteriormente por Scaloni y aparecía como otro de los jóvenes seguidos de cerca dentro del proceso de renovación. Sin embargo, la fuerte competencia ofensiva y la decisión de priorizar futbolistas con más rodaje internacional terminaron dejándolo afuera de la lista definitiva.

También quedó afuera Marcos Senesi, defensor de Bournemouth —cerca de pasar a Tottenham—, que había vuelto a ser seguido de cerca por el cuerpo técnico tras recuperar continuidad en la Premier League. La consolidación de Leonardo Balerdi y Facundo Medina, sumada al regreso de Lisandro Martínez, terminó reduciendo los lugares disponibles en la defensa.

Marcos Senesi había jugado todo el partido del primer amistoso en la Bombonera en marzo ante Mauritania Aníbal Greco - La Nación

En cambio, los demás campeones que también quedaron fuera de la consideración, pero no sorprendieron tanto, ya que habían perdido terreno en el último tiempo y no eran parte de la consideración del entrenador. Franco Armani, Germán Pezzella, Juan Foyth, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Ángel Di María, Ángel Correa y Paulo Dybala, todos campeones del mundo, quedaron afuera de la convocatoria definitiva.

Entre las decisiones más llamativas de la lista también aparece la inclusión de Valentín Barco, de 21 años, Nicolás Paz, también de 21, y José Manuel López, de 25, tres futbolistas con menos recorrido en la selección mayor, pero que lograron sostenerse dentro de la renovación progresiva que impulsa Scaloni alrededor de la base campeona del mundo.

El Colo Barco, que aparece como volante pero puede jugar de lateral izquierdo, junto con Medina, entran para cubrir el puesto de lateral izquierdo, uno de los puntos flojos del seleccionado. Prescindiendo de Acuña, otro que quedó afuera a pesar de haber estado en la última convocatoria es Gabriel Rojas, el lateral zurdo de Racing. Mismo caso, pero del lado derecho, es Agustín Giay, de Palmeiras, que tampoco fue tenido en cuenta.

Entre los arqueros, aunque fue una aparición de los últimos meses, Santiago Beltrán aparecía como una posibilidad de meterse entre los convocados. Sus buenas actuaciones como titular en River, ante la lesión de Franco Armani, lo imponían como un nombre. Aún joven, tendrá que esperar para la siguiente cita mundialista. Otros en el arco que aparecían, pero corrían más de atrás y tampoco irán; son Facundo Cambeses y Walter Benítez.

Con Lionel Messi al frente y gran parte de la estructura de Qatar todavía vigente, la Argentina irá al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con una combinación entre experiencia y recambio, aunque inevitablemente dejando nombres importantes en el camino.