Franco Colapinto habló de sus ganas de invitar a Messi a comer un asado

Tras disputar el Gran Premio de Austria, donde culminó en la 15° posición y luego de abrir las puertas de su habitación, en el hospitality de Alpine, Franco Colapinto se animó a participar de un desafío de preguntas y respuestas con el periodista Tomás Slafer. En el video habló de sus ganas de invitar a Lionel Messi a comer un asado.

En el marco del ciclo de preguntas y respuestas que realiza el notero para DAZN España -una plataforma especializada en deporte-, Colapinto fue el protagonista y respondió bajo presión a cada uno de los interrogantes. “Franco Colapinto se somete al test rápido de @tslafer. No se le ha dado nada mal“, publicaron en la cuenta de Instagram del mencionado canal.

El día que Messi recibió el casco de Franco Colapinto firmado

El desafío duró poco más de un minuto, pero el joven pilarense respondió casi tan rápido como maneja. “¿Bizarrap o Duki?“, le preguntó Slafer. ”Biza", aseguró. Ante la clásica “¿Messi o Maradona?“, contestó con firmeza: ”Messi". Con respecto al asado, aseveró que el vacío es su corte preferido y que, para el postre, prefiere un alfajor antes que un panqueque.

La foto que subió la cuenta oficial de Alpine de Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria (Foto: Instagram @alpinef1team)

Y ante la duda sobre a quién invitaría a un asado, no lo dudó y volvió a decir “Messi”. De esta forma, el piloto de Alpine dejó al descubierto su fanatismo por el capitán de la selección argentina, a quien eligió sin dudar cada vez que apareció la posibilidad en el test.

Así se preparaba el argentino Franco Colapinto en el Gran Premio de Austria

Por último, Franco Colapinto reconoció que la expresión argentina que más utiliza es la palabra “boludo” y que, para él, el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 es Juan Manuel Fangio.

Qué dijo Colapinto sobre el resultado en el Gran Premio de Austria

El argentino se ubicó 15° en la undécima carrera de la temporada 2025 que se realizó este domingo en el circuito de Spielberg. Sobre su desempeño, Colapinto se expresó a través de un post en Instagram: “Domingo difícil en Austria. A seguir laburando y volver más fuertes! Gracias a los que siguen bancando”.

El posteo de Franco Colapinto tras los resultados en el Gran Premio de Austria (Foto: Captura Instagram @francolapinto)

Cada vez que el argentino publica una foto o video en redes recibe cientos de comentarios. Y esta vez no fue la excepción. Varios fanáticos le brindaron su apoyo y contención. “Sos joven, talentoso y tenés un corazón enorme. Ojalá no dejés que este momento te haga dudar de vos mismo. Acá afuera hay gente que te banca, no solo como piloto, como persona también”, escribió una seguidora. “Sin ninguna duda. Con vos siempre. Acompañándote en cada paso de tu sueño!!!! Vamos Franco”, lo alentó otra. Incluso, Bizarrap, su fiel amigo, comentó: “A laburar con todo💪🏻💪🏻💪🏻“.