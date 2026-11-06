Franco Colapinto recibió una particular sanción en la primera práctica libre del GP de Brasil

Luego de un fin de semana con sabor amargo por la sanción que lo quitó de la zona de puntos en el GP de México, el piloto argentino Franco Colapinto inició su fin de semana en Brasil con una nueva penalidad.

Tras haber diputado la primera práctica libre en San Pablo, donde terminó noveno y con buenas sensaciones, el argentino recibió una multa por parte de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) por exceder el límite de velocidad en el ingreso a boxes.

Según el ente administrador de la Fórmula 1, el límite para acceder a ese sector se ubica en los 80 kilómetros por hora. El piloto de Alpine lo cruzó a 80,6 km/h, es decir, con una diferencia de apenas 0,6 km/h.

La sanción a Colapinto FIA

De esta forma, cometió una infracción en el artículo B1.6.3a del reglamento de la FIA. Por ese motivo, lo sancionaron con una multa de 100 euros.

“Se les recuerda a los competidores que tienen el derecho de apelar ciertas decisiones de los Comisarios, en acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo de la FIA y el Capítulo 5 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro del límite de tiempo”, indicó el organismo.

Franco Colapinto prueba a fondo su Alpine en San Pablo @AlpineF1Team

En la práctica libre, Colapinto finalizó noveno a casi un segundo del líder, el británico Lando Norris, de McLaren. Por su parte, Gabriele Mini, quien reemplazó a Pierre Gasly, compañero del argentino, finalizó séptimo.

La sanción en México

En el último Gran Premio, disputado en México, Colapinto habís recibifo una dura y cuestionada sanción que lo removió de la zona de puntos. El argentino había finalizado octavo, pero luego de la carrera, los comisarios lo penalizaron con 10 segundos y un punto de superlicencia por no haber reducido lo suficiente la velocidad en un sector de bandera amarilla.

Por el castigo, el piloto de 23 años bajó al 15° puesto y se quedó sin posibilidades de sumar, un objetivo que le había sido sumamente esquivo por los tres abandonos consecutivos -uno tras chocar con Gasly- que había sufrido en las últimas carreras.

Colapinto en México ALFREDO ESTRELLA - AFP

“Es un final muy amargo después de lo que había sido una linda sensación de volver a los puntos tras una racha de carreras en las que no pude terminar. Le pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo la bandera amarilla. Si bien es difícil de entender del todo, es mi error arriba del auto”, manifestó por entonces el argentino ante los medios presentes.

En su llegada a Brasil, Colapinto fue consultado nuevamente por la situación, pero prefirió guardar silencio. “Cada uno tendrá su opinión, pero no quiero hablar mucho de eso”, afirmó el piloto de Alpine.